Sconti IMU 2025: Con l’avvicinarsi della scadenza del 16 giugno 2025, data ultima per il versamento dell’acconto IMU, i contribuenti iniziano a informarsi sulle agevolazioni previste a livello comunale.

Sconti IMU 2025, di cosa si tratta

Gli Sconti IMU 2025 rappresentano quindi un’importante opportunità per i proprietari di seconde case, soprattutto se destinano l’immobile alla locazione o scelgono modalità di pagamento più efficienti come la domiciliazione bancaria. Gli sconti non sono automatici, ma dipendono da specifiche delibere comunali: ogni Comune ha infatti la facoltà di applicare le riduzioni previste dalla normativa nazionale o di introdurre misure personalizzate per esigenze locali.

Locazioni e rigenerazione urbana: gli sconti IMU per chi affitta

Uno degli sconti più significativi introdotti in alcuni comuni riguarda gli immobili sfitti che vengono concessi in locazione. È il caso del Comune di Sarzana, in Liguria, che ha previsto uno sconto IMU del 30% per i proprietari di fondi sfitti che decidono di affittare il proprio immobile, incentivando così l’apertura di nuove attività commerciali e il ripopolamento del centro storico. Questa strategia è pensata per contrastare l’abbandono di alcune zone urbane, promuovendo il rilancio economico e sociale. Una misura che, se replicata da altri comuni italiani, potrebbe contribuire alla valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato.

Sconti IMU 2025: agevolazioni per la domiciliazione bancaria

Tra gli Sconti IMU 2025 rientra anche un’agevolazione legata alla domiciliazione bancaria del pagamento IMU. Prevista dal decreto Rilancio, questa misura consente ai comuni di deliberare uno sconto del 20% per i contribuenti che optano per l’addebito diretto sul conto corrente. Tuttavia, per usufruirne è necessario che il contribuente autorizzi in modo permanente la domiciliazione bancaria e fornisca un IBAN valido. Lo sconto si applica solo previa delibera comunale, quindi è essenziale verificare se il proprio Comune ha adottato tale misura. Il pagamento deve essere quindi necessariamente effettuato entro il 16 giugno 2025, data limite per l’acconto IMU.