Concorso Arpa Sicilia: ARPA Sicilia ha pubblicato quattro bandi di concorso finalizzati all’assunzione di nuovi collaboratori. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente è alla ricerca di 21 laureati da inserire nel proprio organico con contratti a tempo determinato e a tempo pieno. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 5 giugno 2025.

Concorso Arpa , i bandi attivi

ARPA Sicilia ha avviato una selezione per l’assunzione di collaboratori, suddivisa in diverse figure professionali. Di seguito sono elencati i profili richiesti:

n. 4 collaboratori tecnici professionali – indirizzo Ingegnere – Area dei professionisti della salute e dei funzionari da destinare alle attività di Controllo prioritariamente nelle sedi di Siracusa, Agrigento e Caltanissetta.

– Area dei professionisti della salute e dei funzionari da destinare alle attività di Controllo prioritariamente nelle sedi di Siracusa, Agrigento e Caltanissetta. n. 3 collaboratori tecnici professionali – indirizzo chimico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari da destinare ai Laboratori di Siracusa e Ragusa.

Area dei professionisti della salute e dei funzionari da destinare ai Laboratori di Siracusa e Ragusa. n. 4 collaboratori amministrativi professionali – Area dei professionisti della salute e dei funzionari da destinare alle attività di supporto della Direzione Generale.

– Area dei professionisti della salute e dei funzionari da destinare alle attività di supporto della Direzione Generale. n. 10 collaboratori tecnici professionali – Area dei professionisti della salute e dei funzionari da destinare alle attività di Controllo prioritariamente nelle sedi di Siracusa, Agrigento e Caltanissetta.

Concorso Arpa Sicilia, i requisiti richiesti

I concorsi per collaboratori indetti da ARPA Sicilia sono destinati a candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza : possono partecipare i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

età : è necessario aver compiuto la maggiore età e non aver superato il limite massimo previsto per il pensionamento d’ufficio;

idoneità fisica : i candidati devono essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni previste;

diritti civili e politici : è richiesto il pieno godimento dei diritti civili e politici; non possono partecipare coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;

titolo di studio : è necessario possedere il titolo di studio o l’abilitazione professionale indicati nei singoli bandi, oltre ad eventuali titoli di esperienza specifica, se richiesti;

assenza di condanne penali : non devono esserci condanne penali definitive che impediscano l’assunzione nella Pubblica Amministrazione o che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Inoltre, non possono partecipare coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedenti incarichi pubblici;

obblighi di leva : per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo, è richiesta una posizione regolare rispetto al servizio militare;

competenze linguistiche e informatiche: è richiesta la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzare i principali strumenti informatici. I candidati stranieri devono dimostrare anche una buona conoscenza della lingua italiana.

Per informazioni dettagliate sui requisiti specifici di ciascun profilo e sulle eventuali riserve di posti, si invita a consultare i bandi ufficiali allegati.

Concorso Arpa Sicilia, le prove previste

ARPA Sicilia si riserva la facoltà, in caso di un’elevata partecipazione ai concorsi, di attivare una fase preselettiva. Questa prova preliminare servirà a valutare l’attitudine dei candidati rispetto alle funzioni previste dal profilo professionale messo a bando. Le procedure di selezione per ciascun concorso si articolano in due prove d’esame: una scritta e l’altra orale.

Si ricorda che la commissione esaminatrice potrà assegnare un punteggio complessivo massimo di 70 punti, suddivisi come segue: