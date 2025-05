Piano Estate 2025: anche quest’anno, nel corso della stagione estiva, le scuole ospiteranno numerose attività ricreative. Con una lettera a genitori e studenti, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha ricordato le iniziative che saranno variegate: dallo sport alla musica alla meditazione in classe contro stress e ansia. Le attività sono finanziate con uno stanziamento di 400 milioni di euro per il potenziamento delle competenze e per la socialità nel periodo estivo. Questi fondi hanno finanziato già l’anno scolastico 2023-2024 e serviranno anche per il 2024-2025. A questi, si vanno ad aggiungere altri 150 milioni di euro messi a bando per l’adesione delle scuole che non hanno partecipato o che vogliono potenziare le attività già programmate nel periodo estivo.

Secondo il ministro Valditara, l’iniziativa è fondamentale per rendere la scuola un luogo di aggregazione e ha ricordato l’importanza di queste opportunità, come esperienze di arricchimento personale e di crescita a causa delle esigenze lavorative dei genitori o di particolari situazioni familiari.

Nelle iniziative, non mancherà il coinvolgimento di altre realtà, come enti locali, le Università e le associazioni sportive fino alle famiglie e ai centri di volontariato.