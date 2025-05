Il Prefetto di Pescara, Ferdani, ha emesso un provvedimento che vieta la vendita dei biglietti ai tutti i residenti della Regione Sicilia per la partita tra “Pescara Calcio” e “Catania FC”, in programma per domani, 14 maggio 2025, alle ore 20:00.

Nello specifico l’ordinanza l’ordinanza prefettizia dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia in tutti i settori dello stadio Adriatico “G. Cornacchia”.

Sicurezza e ordine pubblico

Il provvedimento è stato adottato in seguito alle indicazioni fornite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dalle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.). Determinante, inoltre, è stata la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi il 9 maggio 2025 presso la Prefettura di Pescara, nella quale sono stati esaminati tutti gli elementi di criticità. A pesare in modo significativo sulla decisione è stato il precedente del 13 dicembre 2023, quando, in occasione della partita di Coppa Italia Serie C, si verificarono gravi episodi di violenza, scontri tra opposte tifoserie e danneggiamenti, che misero a rischio l’incolumità di cittadini, tifosi e forze dell’ordine.

Alla luce dell’accesa rivalità tra le due tifoserie e della concreta possibilità di nuovi disordini, il Prefetto ha optato per una misura preventiva e straordinaria, finalizzata a garantire il regolare svolgimento dell’incontro e a tutelare la sicurezza pubblica.