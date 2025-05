Nel suggestivo cortile della CGIL, situato in via Crociferi a Catania, si terrà “HeART of Gaza”, una mostra d’arte intensa e toccante che, attraverso le opere esposte, porta alla luce la drammatica realtà della Striscia di Gaza, vista e raccontata dalla prospettiva più fragile e sincera: quella dei bambini e dei giovani.

Le date della mostra

La mostra sarà visitabile dal 15 al 18 maggio e rappresenta una rara occasione per il pubblico catanese di entrare in contatto diretto con le storie, le emozioni e la forza di un popolo che da anni affronta situazioni di estrema difficoltà. Dopo essere stata accolta con grande interesse in importanti città europee come Londra, Berlino e Parigi, l’esposizione fa ora tappa in Sicilia, portando con sé il potente messaggio di resilienza, umanità e speranza del popolo palestinese.

“HeART of Gaza” non si limita a proporre opere d’arte: si tratta di una vera e propria esperienza emotiva, in cui ogni disegno, dipinto o installazione è una voce che racconta il dolore, ma anche il coraggio e il desiderio di futuro di chi vive quotidianamente tra conflitti e privazioni. I lavori esposti sono stati realizzati da giovani artisti e bambini palestinesi, offrendo uno sguardo autentico e diretto sulla loro vita quotidiana, spesso segnata dalla guerra, ma anche animata da sogni e aspirazioni. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, questa iniziativa invita a riflettere sulle conseguenze dei conflitti, a sviluppare empatia e a promuovere una cultura della solidarietà e della pace. Ogni opera rappresenta un grido silenzioso, ma potente, che chiede di non essere dimenticato.

L’ingresso è libero, e il pubblico è caldamente invitato a partecipare e a condividere questo importante momento di consapevolezza e vicinanza umana.