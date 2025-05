Reddito di liberà: dal 12 maggio 2025 è possibile presentare la domanda per ottenere il Reddito di Libertà, il contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, un sostegno concreto pensato per accompagnarle nel difficile percorso di fuoriuscita da situazioni di abuso e riprendere in mano la propria vita. L’Inps ha reso attivo il servizio online per inoltrare le nuove richieste, offrendo un’opportunità concreta per chi cerca indipendenza e serenità, spesso dopo anni di silenzio e dolore.

Cos’è il Reddito di Libertà

Il Reddito di Libertà è una misura voluta per sostenere economicamente le donne seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali, in un momento spesso delicato e cruciale della loro esistenza. L’importo massimo previsto è di 500 euro mensili, erogato in un’unica soluzione fino a un massimo di 12 mensilità.

L’obiettivo non è solo quello di fornire un sostegno finanziario, ma soprattutto quello di aiutare le donne a riconquistare autonomia personale, lavorativa e abitativa, favorendo anche la continuità scolastica e formativa dei figli minori coinvolti nelle vicende familiari.

A chi è destinato il contributo

Il Reddito di Libertà è rivolto a:

Donne residenti in Italia , italiane o straniere (comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno);

, italiane o straniere (comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno); In condizioni di povertà o bisogno urgente , come certificato dai servizi sociali professionali del Comune;

, come certificato dai servizi sociali professionali del Comune; Seguite da centri antiviolenza che possano attestare l’avvio di un percorso di uscita dalla violenza.

Il reddito di libertà serve a sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza favorendo:

l’autonomia abitativa e personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori.

Come presentare domanda

La domanda per il Reddito di Libertà non può essere presentata direttamente dalla donna, ma viene inoltrata dal Comune di residenza tramite i servizi sociali, su segnalazione e congiunta attestazione:

Del centro antiviolenza, che certifica la presa in carico e il percorso attivo di emancipazione;

che certifica la presa in carico e il percorso attivo di emancipazione; Dei servizi sociali, che dichiarano la condizione di emergenza o di straordinario bisogno economico.

Il modulo completo viene trasmesso all’Inps, che lo valuta in base alla disponibilità di risorse regionali, tenendo conto della data e ora di invio. Questo significa che è fondamentale attivarsi tempestivamente: le domande sono accolte fino a esaurimento fondi, ma quelle non accolte possono rientrare in graduatoria entro la fine dell’anno, se emergono nuove disponibilità. Clicca qui per leggere la domanda in formato Pdf.

Compatibilità e durata

Il Reddito di Libertà è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come l’Assegno di Inclusione, secondo quanto evidenziato nell’articolo Bonifico INPS del 1° maggio: tutte le novità sull’assegno di inclusione, permettendo alle beneficiarie di cumulare più aiuti per rafforzare la loro autonomia economica. Ogni domanda accolta dà diritto a un importo totale fino a 6.000 euro, erogato in un’unica soluzione.

Le domande presentate nel 2025 restano valide fino al 31 dicembre. Quelle non accolte per esaurimento fondi decadono automaticamente, ma possono essere ripresentate l’anno successivo.

Un’opportunità per ricominciare

Il Reddito di Libertà non è solo un contributo economico: è un messaggio forte da parte dello Stato. Un messaggio che dice “non sei sola”, che riconosce il valore e la dignità di ogni donna che trova il coraggio di uscire da una relazione abusante, tossica e violenta. È uno strumento di civiltà, che trasforma l’assistenza in emancipazione e la protezione in autonomia.

Per chi è costretta a ricostruire tutto — casa, lavoro, rete sociale — questo reddito può rappresentare la prima pietra di un nuovo inizio, non un aiuto qualsiasi, ma un diritto.

Oggi più che mai è fondamentale diffondere consapevolezza su strumenti come il Reddito di Libertà. Far conoscere questa possibilità significa tendere una mano a chi ne ha più bisogno, ma anche costruire una società più equa, solidale e libera dalla violenza di genere.