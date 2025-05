Il cuore dell’Università di Catania batte forte in questi giorni di maggio: il Palio d’Ateneo 2025, giunto alla sua 20ª edizione, ha nuovamente trasformato la città in un palcoscenico di energia, entusiasmo e passione giovanile. Un evento diventato simbolo dell’identità accademica e cittadina, che anche quest’anno si è svolto nel segno dell’unione, del ricordo e della sana competizione.

Tra competizione e commemorazione

Il tradizionale corteo studentesco ha aperto ufficialmente le celebrazioni martedì 7 maggio, partendo dalla storica Villa Bellini e attraversando la via Etnea fino a Piazza Università, dove le autorità accademiche e civili hanno dato il via alle gare. Una marea colorata di gonfaloni, cori, selfie e musica ha invaso il cuore della città, coinvolgendo oltre 3.200 studenti–atleti provenienti dai 13 Dipartimenti dell’Ateneo.

Sullo sfondo, la fanfara dei Bersaglieri – invitata dagli studenti di Scienze del Farmaco e della Salute – ha scandito il passo di una sfilata carica di entusiasmo ma anche di rispetto, data la scelta di celebrare l’evento in un clima più sobrio in memoria di tre studenti scomparsi prematuramente: Giulio Massimino, Carlo La Verde e Roberta Campagna.

Sport e goliardia: il cuore pulsante del Palio

Il Palio d’Ateneo non è solo una competizione: è una celebrazione dello spirito universitario nella sua forma più vivace. Dalle prime gare come la Corsa Podistica, il Torneo di Dodgeball, la Mascotte Dance e la spettacolare gara di Limbo, fino agli eventi in spiaggia ospitati oggi presso Le Capannine, l’intero programma è pensato per promuovere la partecipazione, lo spirito di squadra e un pizzico di goliardia.

L’entusiasmo è cresciuto giorno dopo giorno, mentre le classifiche si aggiornano con ogni sfida. Fino a ieri, la classifica provvisoria vedeva al comando dipartimento di Medicina, seguita da Ingegneria, campioni in carica, e al terzo posto dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), . Ma come sempre accade al Palio, nulla è deciso fino all’ultima prova. La giornata odierna potrebbe stravolgere tutto, mantenendo alta l’attesa per la cerimonia finale di premiazione prevista questa sera, intorno alle ore 22:00, presso il CUS di Catania.

Il Palio 2025 ha la sua facoltà vincitrice

Con un’esplosione di entusiasmo, urla e abbracci, si è conclusa anche questa ventesima edizione del Palio d’Ateneo. Dopo tre giorni di gare, emozioni e una partecipazione record, a salire sul gradino più alto del podio è stata la facoltà di Medicina che ha conquistato il titolo con 530 punti.

Il momento della premiazione – sobrio ma sentito – si è tenuto come da tradizione negli impianti sportivi della Cittadella Universitaria, dove studenti e docenti hanno celebrato la fine di un evento che ha saputo unire sport, ricordo e appartenenza. Il magnifico rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, si è mostrato, anche quest’anno, entusiasta per la grandissima partecipazione all’evento e solo pochi minuti fa ha annunciato il vincitore del Palio d’Ateneo 2025.