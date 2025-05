È stato effettuato oggi il sorteggio per determinare gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Tra le squadre protagoniste figura anche il Catania, che ha superato brillantemente i primi due turni eliminando Giugliano e Potenza. Il sorteggio ha messo di fronte le cinque teste di serie con le cinque squadre qualificate dal turno precedente.

Le teste di serie e la formula del turno

Le teste di serie sono: le terze classificate di ciascun girone (FeralpiSalò, Torres e Monopoli), la vincitrice della Coppa Italia Serie C (Rimini), e la migliore tra le vincenti del secondo turno dei playoff di girone (Pescara). Le gare si disputeranno con la formula di andata e ritorno: l’andata l’11 maggio e il ritorno il 14 maggio, con le teste di serie che avranno il vantaggio di giocare il secondo match tra le mura amiche.

Il cammino del Catania e le sfide in programma

Il Catania affronterà una sfida affascinante contro il Pescara, una delle compagini più accreditate. Per i rossazzurri si tratta di un test importante per continuare la corsa verso la promozione in Serie B. Le altre partite del tabellone sono: