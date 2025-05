Oggi, 8 maggio, è stato il giorno clou del Palio d’Ateneo, con il Villaggio turistico “Le Capannine” sul litorale Kennedy della Plaia di Catania trasformato in un’arena a cielo aperto. Gli studenti si sono sfidati in 12 gare mozzafiato, tra tornei maschili e femminili di beach volley e beach tennis, fino alle competizioni più spettacolari come beach soccer, canoa K2 e dragon boat.

Gare miste, sorrisi e competizione

A rendere ancora più coinvolgente la giornata sono state le attività a squadre miste, che hanno messo alla prova resistenza, coordinazione e spirito di gruppo. Tra le più apprezzate: il tiro alla fune on the beach, il cross training beach, il tamburello e il simpatico ma combattuto scopone scientifico.

Tra sabbia, sport e momenti goliardici, il secondo giorno del Palio ha unito competizione e leggerezza. Un vero trionfo di partecipazione con centinaia di studenti coinvolti e una cornice perfetta per celebrare lo spirito universitario catanese.