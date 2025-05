Domenica 4 maggio 2025, il Catania inizierà il suo percorso nei playoff di Serie C affrontando il Giugliano nel Primo Turno del Girone C. Il match si disputerà allo stadio con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00. Si tratterà di una gara secca, decisiva per continuare a inseguire il sogno promozione. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, a passare il turno sarà la squadra meglio classificata nella stagione regolare, in questo caso il Catania.

Le altre sfide del Girone C: sfide in contemporanea

Oltre al confronto tra Catania e Giugliano, il programma del Primo Turno dei playoff del Girone C prevede altri due match interessanti. Il Benevento ospiterà la Juventus Next Gen, con fischio d’inizio sempre alle ore 20:00 e diretta televisiva su Rai Sport. In contemporanea si giocherà anche Potenza-AZ Picerno. Tutti i match saranno disputati in gara unica: chi vince passa, chi perde saluta la corsa verso la Serie B.

Tutti gli incroci del primo turno playoff: gironi A e B

Il programma playoff coinvolge anche gli altri due gironi della Serie C. Nel Girone A si giocheranno Renate-Arzignano Valchiampo e Giana Erminio-Virtus Verona, entrambe in programma alle ore 17:30, mentre Trento-Atalanta U23 si disputerà alle 20:00. Per il Girone B, invece, tutte le partite si giocheranno in serata alle 20:00: Arezzo-Gubbio, Vis Pesaro-Pontedera e Pineto-Pianese. Anche qui, le regole sono identiche: gara secca, in caso di pareggio passa chi ha concluso la regular season con un piazzamento migliore.