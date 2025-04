Il 1° maggio è alle porte e, come ogni anno, arriva il solito dilemma: “cosa fare per godersi al meglio la giornata?” Se ti trovi a Catania o nei dintorni, le idee non mancano! Il meteo sarà dalla tua parte, quindi via libera a scampagnate sull’Etna, una giornata al mare o magari un bel picnic con amici o famiglia, ma anche concerti, dj set e tanto altro! Insomma, che tu voglia rilassarti, fare qualcosa di diverso o semplicemente staccare la spina, la nostra città di Catania offre tante opzioni per rendere questo giorno di festa davvero speciale.

Catania e il One Day, tra musica e dj set

Il One Day Music Festival torna anche nel 2025! L’appuntamento è per il 1° maggio sul lungomare di Viale Kennedy 47, dove migliaia di giovani si ritroveranno per una giornata interamente dedicata alla musica. La line-up spazia tra generi diversi: musica elettronica con artisti come ADIEL, Hector Oaks, KOLSCH, Massano e Metodi Hristov; rap e trap con Sacky, Bello Figo, Enzo Benz, Don Pero e molti altri; spazio anche ad altri generi con BIIA, BNKR44, Micons e Shakalab. Un mix di live e dj set per accontentare tutti i gusti musicali, in un’atmosfera carica di energia. Anche per quest’anno il One Day Music si conferma così uno degli eventi più attesi e amati della primavera siciliana.

Acireale, tra maxi concerto e carri infiorati

Il 1° maggio ad Acireale sarà una giornata piena di musica, colori ed energia. Dalle 12:00 alle 24:00, Piazza Duomo ospiterà il Concertone del Primo Maggio, un evento gratuito che celebra il talento musicale siciliano. Si parte con “Rumori Barocchi”, il contest tra band emergenti locali che si sfideranno a colpi di cover originali e brani inediti. Dalle 16:00 saliranno sul palco gruppi come Qbeta, I Lautari e I Brigantini, offrendo un viaggio musicale tra folk, tradizione e contaminazioni sonore. La serata entrerà nel vivo con le performance esplosive di Ottoni Animati e I Giufà, per poi concludersi con il live di Mario Incudine. In contemporanea torna anche la Festa dei Fiori, il celebre “Carnevale di Primavera”, con sfilate di carri infiorati, spettacoli, artisti di strada e degustazioni locali. Dal 25 aprile al 1 maggio, Acireale si veste di festa per accogliere visitatori e famiglie in un’atmosfera vivace e gratuita.

Etna, picnic ed escursioni

Trascorrere il 1° maggio sull’Etna è un’ottima scelta per chi desidera unire natura, relax e buon cibo. Si potranno infatti intraprendere i numerosi sentieri presenti, adatti a ogni livello di esperienza. Tra i più suggestivi ci sono il Sentiero Schiena dell’Asino, che regala una vista panoramica sui crateri sommitali, e il percorso Monte Zoccolaro, immerso nel verde e perfetto per famiglie. Per chi vuole godersi una pausa gustosa, i rifugi presenti sul territorio, come il Rifugio Sapienza o il Rifugio Citelli, propongono piatti tipici della cucina etnea, tra cui salumi, formaggi locali e grigliate all’aperto. Chi preferisce un picnic può invece fermarsi nelle aree attrezzate, come Piano Vetore o Piano Provenzana, munite di tavoli, barbecue e tanto spazio per rilassarsi. L’aria fresca, i profumi del bosco e il panorama unico dell’Etna renderanno il Primo Maggio indimenticabile per coppie, famiglie o gruppi di amici.