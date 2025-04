In vista delle festività del 1° maggio 2025, la Sicilia si prepara a intensificare i controlli stradali grazie anche all’utilizzo degli autovelox. Le forze dell’ordine saranno presenti su numerose strade e autostrade dell’isola per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare comportamenti pericolosi come l’eccesso di velocità. Di seguito tutte le postazioni da lunedì 28 aprile 2025 a domenica 4 maggio 2025. È quindi importante prestare attenzione ai limiti di velocità e rispettare le normative stradali per evitare sanzioni e garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Le postazioni autovelox

28/04/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo Catania EN,

A / 19 Palermo-Catania PA,

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 417 di Caltagirone CT

SS / 626 CL

29/04/2025

Autostrada: A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 124 SR

SS / 626 CL

30/04/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale: SS / 118 AG

01/05/2025

Autostrada:

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 189 PA

02/05/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Palermo PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 284 CT

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

03/05/2025

Autostrada:

A / 20 Messina-Palermo PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 189 PA

SS / 284 CT

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle

04/05/2025

Autostrada: A / 19 Palermo-Catania

Le sanzioni previste

Le multe variano in base all’entità del superamento del limite di velocità. Se si eccede il limite di massimo 10 km/h, la sanzione va da 42 euro a 173 euro. Per un superamento compreso tra 10 e 40 km/h, la multa oscilla tra 173 euro e 694 euro. Nel caso di un superamento tra 40 e 60 km/h, la multa va da 543 euro a 2.170 euro, con la possibilità di sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Infine, per chi supera il limite di oltre 60 km/h, la multa può arrivare da 845 euro fino a 3.382 euro, con la sospensione della patente che va da 6 mesi a 1 anno.