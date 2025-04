Bonus gasolio 2025: Il bonus gasolio 2025 è una misura di agevolazione destinata alle imprese di autotrasporto, che permette di ottenere un rimborso per il carburante utilizzato nel corso del primo trimestre dell’anno. La richiesta del contributo, stabilito in 214,18 euro ogni mille litri di gasolio commerciale consumato, può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2025. La comunicazione ufficiale è stata resa nota dall’Agenzia delle Dogane con il provvedimento n. 195192 del 28 marzo 2025.

Come presentare la domanda per il bonus gasolio 2025

Gli autotrasportatori interessati al bonus gasolio devono accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e seguire il percorso:

Accise Prodotti energetici Benefici per il gasolio da autotrazione Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2025

In alternativa, è possibile inviare la dichiarazione in formato cartaceo, allegando una riproduzione informatica su pen drive USB, CD-ROM o DVD.

Le richieste devono essere ricevute dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, individuato in base alla sede operativa o legale dell’impresa richiedente. Per le imprese estere unionali, si fa riferimento alla sede di rappresentanza o allo Stato membro di appartenenza.

Chi ha diritto al bonus gasolio 2025

Possono accedere al bonus gasolio:

Le imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;

Le persone fisiche o giuridiche iscritte all’albo nazionale autotrasportatori o in possesso di licenza per conto proprio;

Gli enti pubblici e imprese locali che effettuano trasporto pubblico di persone;

Le imprese di autoservizi interregionali di competenza statale;

Le società che operano trasporti a fune in servizio pubblico.

Modalità di rimborso

Nell’istanza, va indicata la modalità preferita per ricevere il bonus gasolio:

Compensazione tramite modello F24, usando il codice tributo 6740;

usando il codice tributo 6740; Restituzione diretta in denaro, con accredito anche su conti correnti esteri in area UME (con codici IBAN e BIC specificati).

Il bonus gasolio rappresenta un importante supporto economico per il settore del trasporto, in un periodo in cui la gestione dei costi energetici è fondamentale per la sostenibilità delle attività.