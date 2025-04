Si appresta a rinascere la storica piscina della Plaia, chiusa da circa tre anni, a seguito all’allagamento della struttura causata da un violento nubifragio, che ha compromesso definitivamente l’utilizzo di un impianto già allora vetusto e da parecchi anni non più conforme alle nuove normative.

L’Amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Enrico Trantino e con l’assessorato ai lavori pubblici coordinato da Sergio Parisi, ha recentemente pubblicato un bando di gara per l’avvio dei lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico dell’impianto sportivo di viale Kennedy. Questo progetto, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare di fondi comunitari, segna un passo importante per il recupero e la valorizzazione della piscina, che rappresenta una delle principali strutture per gli sport acquatici in Sicilia, con un forte impatto positivo a livello funzionale, ambientale e sociale.

Il progetto presentato

Il progetto di rinnovamento della storica piscina della Plaia prevede una serie di interventi radicali che permetteranno alla struttura di diventare completamente operativa, allineata agli standard tecnici e normativi più moderni e facilmente accessibile a tutti. Tra le opere principali è inclusa la demolizione della vecchia vasca, ormai inutilizzabile dopo quasi settant’anni di servizio, e la costruzione di una nuova vasca olimpionica da 50 metri con 8 corsie, dotata di una profondità uniforme di 2,50 metri. Questa struttura, infatti, non rispetta più le normative, e l’ultimo grande evento ospitato nella piscina risale al 1996, quando si sono svolti i Campionati Assoluti di nuoto. Da allora, la struttura non ha più ricevuto deroghe per ospitare competizioni di alto livello.

Il progetto prevede anche l’installazione di un sistema di sfioro dell’acqua innovativo, ispirato al modello finlandese, pavimentazioni resistenti all’usura, e l’uso di materiali certificati per ambienti ad alta umidità, garantendo così un significativo miglioramento sia in termini di efficienza che di sicurezza. L’assessore allo Sport, Sergio Parisi, ha sottolineato che questo intervento si inserisce in una serie di opere di riqualificazione che la città ha avviato negli ultimi anni. Tra queste, spiccano il recupero dello Stadio Massimino, del PalaCatania, del Campo Scuola, e dei campi di calcio di Santa Maria Goretti e Librino, strutture che, per decenni, non avevano ricevuto adeguata manutenzione. Attualmente sono anche in corso lavori di restauro al PalaNesima, che dopo venti anni di abbandono sta per essere salvato dall’incuria.

“Con la riqualificazione della Piscina della Plaia, non solo restituiremo alla città una struttura sportiva moderna e all’avanguardia, ma avvieremo anche una gestione più efficiente e sostenibile degli impianti pubblici. Vogliamo rendere la piscina di viale Kennedy un punto di riferimento per l’attività natatoria in Sicilia e nel Sud Italia, capace di ospitare eventi nazionali e internazionali grazie alla sua grande tribuna da 3000 posti, e di offrire servizi di qualità ai nostri giovani,” ha concluso l’assessore Parisi.

I termini di consegna

Contestualmente ai lavori di riqualificazione, saranno completamente rinnovati gli impianti tecnologici, con l’installazione di nuove caldaie a condensazione che contribuiranno a ridurre notevolmente i consumi energetici. Inoltre, saranno realizzati nuovi spogliatoi, servizi igienici moderni e percorsi accessibili per le persone con disabilità, incluso un ascensore conforme alle normative, per garantire la piena inclusività e l’accessibilità dell’impianto a tutti.

Il termine per la presentazione delle offerte per l’appalto di riqualificazione della piscina, che richiede un investimento di 3.257.424,21 euro, è fissato per il 12 maggio prossimo. Il progetto in gara include anche il miglioramento delle aree esterne con la creazione di spazi verdi, il rifacimento delle reti fognarie e di scolo, oltre alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, conforme alle più recenti normative ambientali.