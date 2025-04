Anche quest’anno si prevede un esodo di massa durante le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e 1° maggio: oltre 10 milioni di italiani si metteranno in viaggio lungo le principali direttrici del Paese. In previsione di questo significativo aumento del traffico, Anas – società del Gruppo Fs Italiane – ha annunciato la rimozione temporanea di 1.045 cantieri stradali, pari all’80% di quelli attivi, fino al 5 maggio. Per i 278 cantieri inamovibili sarà attuato un piano di gestione del traffico, con l’adozione di percorsi alternativi nei tratti più critici. Le arterie più trafficate saranno l’Autostrada A2 del Mediterraneo, l’A19 in Sicilia, la Statale SS1 “Aurelia”, il Grande Raccordo Anulare a Roma, la SS16 “Adriatica” e la SS309 “Romea”.

Flussi e picchi di traffico: quando e dove si viaggerà di più

Secondo le previsioni, i maggiori spostamenti per Pasqua inizieranno già mercoledì 16 aprile con un +8% di traffico, in crescita fino all’11% nei giorni successivi. Sabato 19 aprile e domenica 20, invece, è atteso un calo dei flussi, rispettivamente del 4% e del 12%, soprattutto sulle lunghe percorrenze. Il lunedì di Pasquetta vedrà una risalita degli spostamenti brevi verso mete turistiche, con un +10% al Sud e un +15% al Centro. Per i ponti di primavera, il traffico tornerà a intensificarsi: giovedì 24 aprile si stima un +12% di circolazione, con mete preferite al mare e in montagna. Il picco per le vacanze del 1° maggio è previsto tra il 30 aprile e il 2 maggio, con punte di traffico fino al +16% sulle tratte verso il Nord e il Sud Italia. I rientri saranno distribuiti tra il 2 e il 4 maggio.

Mezzi pesanti fermi e consigli utili per viaggiare sicuri

Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, è prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti in diverse giornate, tra cui venerdì 18 aprile, sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile, e in occasione delle festività del 25 aprile, 1° e 4 maggio. Prima di partire, Anas raccomanda agli automobilisti di controllare lo stato del veicolo, posizionare correttamente i bagagli, evitare pasti pesanti e alcol, e partire ben riposati. È anche fondamentale restare aggiornati sulle condizioni del traffico tramite i canali ufficiali del CCISS (numero gratuito 1518, siti web e app), Rai Isoradio, Onda Verde e l’app “Vai” di Anas.