L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha impegnato oltre 17 milioni di euro a favore delle persone con disabilità gravissima residenti in Sicilia. Il finanziamento, esattamente pari a 17.227.912 euro, sarà utilizzato per garantire il pagamento del beneficio economico relativo al mese di marzo 2025. Le risorse, che rientrano nel “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”, saranno ripartite tra tutte le Aziende Sanitarie Provinciali dell’Isola, sulla base del numero di soggetti colpiti da disabilità gravissima comunicato da ciascuna Asp.

Un aiuto concreto per migliaia di famiglie

Secondo i dati aggiornati al mese di marzo, in Sicilia sono oltre 15mila le persone censite come affette da disabilità gravissima. A loro sarà destinata la somma stanziata, che rappresenta un aiuto concreto per affrontare le difficoltà quotidiane che queste condizioni comportano. “Attraverso la puntuale erogazione del beneficio economico – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano – riusciamo a sostenere, in tutta l’Isola, migliaia di persone che si trovano in condizione di grave deficit e le loro famiglie“.

Inclusione, equità e giustizia sociale

L’intervento economico non rappresenta soltanto un sostegno materiale, ma si inserisce in una più ampia visione di equità sociale e inclusione. << Occorre creare un contesto sempre più equo e inclusivo, dove ognuno abbia la possibilità di ricevere il supporto di cui necessita per superare le difficoltà. In questo modo, si promuove non solo il benessere individuale, ma anche una società più giusta e solidale >> ha aggiunto l’assessore Albano. Un impegno che mira a garantire non solo il benessere individuale, ma anche la costruzione di una società più giusta e solidale, dove le fragilità non vengano lasciate ai margini ma accolte e sostenute con strumenti adeguati.