Meteo Sicilia: Dopo una Pasqua all’insegna del bel tempo, il meteo Sicilia per Pasquetta 2025, lunedì 21 aprile, mostra un’evoluzione più instabile. L’isola sarà interessata da un progressivo aumento della nuvolosità e da precipitazioni sparse, specialmente nelle province occidentali e centrali. Sebbene non si tratti di fenomeni intensi, le piogge deboli e il cielo coperto influenzeranno in parte le attività all’aperto, rendendo la giornata meno soleggiata rispetto a quella precedente.

Meteo Sicilia, piogge e schiarite nelle zone interne e occidentali

Le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani saranno le più esposte all’instabilità atmosferica. Ad Agrigento, il cielo sarà caratterizzato da pioggia alternata a schiarite, con una temperatura massima di 20°C e minime sui 9°C. I venti saranno deboli ma presenti, con raffiche fino a 21 km/h da ovest. A Caltanissetta ed Enna, le precipitazioni saranno deboli ma persistenti, con un tasso di umidità elevato e temperature massime intorno ai 18-19°C. Anche a Palermo e Trapani si registreranno piogge leggere, con valori massimi di 17-19°C e venti moderati da nord-ovest.

Meteo Sicilia, nubi sparse sulla fascia orientale

Migliore la situazione meteo lungo la costa orientale e sud-orientale. A Catania, Ragusa, Siracusa e Messina, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse, ma senza piogge rilevanti. Le temperature massime rimarranno miti, tra i 21 e i 22°C, con minime comprese tra i 6 e i 13°C. I venti saranno generalmente deboli, fatta eccezione per Siracusa e Messina, dove si prevede una ventilazione moderata da est e sud-est.

Giornata variabile ma non compromessa

Il meteo Sicilia per Pasquetta 2025 si presenta dunque più incerto rispetto alla domenica di Pasqua. Tuttavia, in molte aree dell’isola – soprattutto a est – si potranno comunque organizzare uscite e attività all’aperto, approfittando di temperature gradevoli e dell’assenza di precipitazioni significative. Il consiglio è di tenere d’occhio gli aggiornamenti locali per valutare le finestre di bel tempo durante la giornata.