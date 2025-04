Il mese di aprile si annuncia davvero tanto complicato per chi dovrà spostarsi in Italia, soprattutto con i mezzi pubblici. Oggi e domani, 8 e il 9 aprile, sono infatti in programma due scioperi nazionali che coinvolgeranno il comparto ferroviario e quello aereo, con conseguenti disagi per milioni di viaggiatori.

Sciopero dei treni e tratte garantite

Lo sciopero ferroviario inizierà la sera dell’8 aprile e proseguirà per tutta la giornata del 9. L’astensione coinvolgerà non solo il personale viaggiante, ma anche quello addetto alla gestione delle infrastrutture, con ricadute che potrebbero interessare anche il trasporto merci su rotaia. La protesta durerà complessivamente 24 ore, dalle ore 21 dell’8 aprile fino alle 21 del giorno successivo. La mobilitazione è a livello nazionale e comprende anche il personale del trasporto pubblico locale su rotaia.

Nonostante lo sciopero, alcune fasce orarie saranno comunque coperte da servizi garantiti. Trenitalia assicurerà le corse essenziali nei momenti di maggiore affluenza, in particolare tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 18 e le 21. Trenord seguirà una fascia simile, garantendo i servizi tra le 5 e le 8 e poi di nuovo dalle 18 alle 21. Anche nei giorni festivi, grazie a nuove disposizioni, sono previste fasce di garanzia, tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Italo, invece, pubblicherà un elenco dei treni garantiti sul proprio sito ufficiale circa due giorni prima dell’inizio dello sciopero. Nonostante queste tutele minime, si prevedono numerose cancellazioni e modifiche, anche per i treni ad alta velocità. Le motivazioni alla base della protesta riguardano il rinnovo dei contratti, le condizioni lavorative, la sicurezza e la gestione dei turni, tutti temi sollevati con forza dai sindacati.

Stop ad aerei, la fasce garantite

Anche il trasporto aereo subirà una forte battuta d’arresto, in particolare nella giornata del 9 aprile. Lo sciopero coinvolgerà vari comparti, dagli assistenti di volo al personale di terra, compresi addetti alla rampa, check-in, handling e sicurezza, con conseguenze possibili su partenze, arrivi e gestione dei bagagli negli aeroporti italiani.

La protesta in questo caso avrà una durata di quattro ore, dalle 12 alle 16, ma con variazioni a seconda degli scali. Il personale della SEA, che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, incrocerà le braccia in quella stessa fascia oraria, mentre i lavoratori GESAP dell’aeroporto di Palermo sciopereranno per otto ore, dalle 10.30 alle 18.30. Gli assistenti di volo di EasyJet, invece, aderiranno allo sciopero con uno stop di quattro ore, tra le 10.30 e le 14.30. ENAC garantirà comunque lo svolgimento dei voli inseriti nella programmazione regolare durante le fasce protette, ovvero dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, oltre a pubblicare una lista di voli considerati “indispensabili”.

Anche in questo caso, le ragioni dello sciopero sono legate al peggioramento delle condizioni contrattuali, alla scarsa sicurezza, alla riduzione delle tutele per i lavoratori e alla contestazione delle retribuzioni, in particolare per il lavoro domenicale e il mancato rispetto delle procedure conciliative previste.

Le raccomandazioni per i passeggeri

Per chi ha in programma di viaggiare in questi due giorni di sciopero nazionale, la raccomandazione è quella di pianificare ogni spostamento con anticipo e di monitorare costantemente la situazione. È utile controllare i siti ufficiali dei vettori ferroviari e aerei, così come quelli degli aeroporti, che pubblicano con circa 48 ore di anticipo l’elenco dei servizi garantiti.

Chi vola, inoltre, ha diritto a rimborsi o riprotezione in caso di cancellazioni o ritardi prolungati, secondo quanto stabilito dal Regolamento europeo 261/2004. Oltre al rimborso, sono previste anche forme di assistenza come pasti, pernottamenti o trasporti alternativi, a seconda della durata dell’attesa. Per approfondire, è sempre possibile consultare la Carta dei diritti del passeggero, disponibile sui siti delle autorità competenti.