Naspi 2025: La Naspi 2025 continua a rappresentare un importante sostegno economico per i lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio impiego. Con l’inizio dell’anno, l’INPS ha confermato il calendario dei pagamenti e ha introdotto alcune modifiche relative agli importi e ai requisiti per l’accesso all’indennità di disoccupazione. In questo articolo, analizziamo nel dettaglio le novità e le scadenze da tenere a mente per il 2025.

Calendario pagamenti Naspi 2025

Per i beneficiari già in possesso della Naspi, i pagamenti relativi al mese di aprile 2025 verranno effettuati tra il 10 e il 15 aprile. Tuttavia, chi ha appena presentato domanda o ha ricevuto di recente l’approvazione dovrà attendere qualche giorno in più, poiché l’INPS deve completare le procedure di verifica e approvazione prima di procedere con l’accredito.

Per chi desidera controllare lo stato dei pagamenti, è possibile accedere alla propria area personale sul portale dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS.

Aumenti degli importi Naspi nel 2025

Una delle principali novità per la Naspi 2025 è l’aumento dell’importo massimo mensile. Grazie all’adeguamento previsto dalla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2025 l’indennità ha subito un incremento dello 0,8%, portando il massimale da 1.550,42 euro nel 2024 a circa 1.562,82 euro.

Questo adeguamento tiene conto dell’inflazione e dell’aggiornamento degli importi previdenziali. Tuttavia, la decurtazione del 3% mensile a partire dal 6° mese (dall’8° mese per chi ha almeno 55 anni) rimane in vigore.

Modifiche ai requisiti di accesso alla Naspi

Dal 1° gennaio 2025, sono stati introdotti nuovi criteri per le dimissioni volontarie e la contribuzione necessaria per ottenere l’indennità di disoccupazione. In particolare:

I lavoratori che si dimettono volontariamente e trovano una nuova occupazione dovranno maturare almeno 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore di lavoro per poter accedere alla Naspi in caso di successivo licenziamento.

e trovano una nuova occupazione dovranno maturare almeno di contribuzione presso il nuovo datore di lavoro per poter accedere alla Naspi in caso di successivo licenziamento. Le assenze ingiustificate prolungate superiori a 5 giorni (per alcuni contratti collettivi) o 15 giorni (per altri contratti) saranno considerate dimissioni volontarie, escludendo il lavoratore dall’accesso alla Naspi, salvo prova contraria.

Queste modifiche mirano a rendere più equo l’accesso alla Naspi e a prevenire eventuali abusi del sistema di sussidi di disoccupazione.

Come presentare domanda per la Naspi 2025

Per ottenere la Naspi 2025, il lavoratore deve:

Essere in stato di disoccupazione;

Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro.

La domanda deve essere presentata online sul sito dell’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata entro 8 giorni dalla cessazione, l’indennità decorre dall’8° giorno successivo; altrimenti, dal giorno della presentazione.