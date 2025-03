Il 31 marzo 2025 scadranno i certificati di esenzione ticket per reddito, e i cittadini potranno richiedere il rinnovo o una nuova emissione direttamente online tramite il portale Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Questo servizio è accessibile anche dal sito ufficiale dell’ASP di Catania, seguendo il percorso “Come fare per” e selezionando la voce “Esenzione Ticket”. In questo modo, i cittadini potranno semplificare la procedura e evitare code agli sportelli, completando il rinnovo comodamente da casa.

Chi può beneficiare dell’esenzione e quali categorie sono previste

L’esenzione dal ticket sanitario è riservata ai cittadini che rispettano determinati requisiti economici, calcolati in base all’Isee. Le categorie per le quali è previsto l’esonero includono:

E01: Minori di 6 anni o over 65 con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro.

E02: Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (elevato a 11.362,05 euro con coniuge e ulteriori 516,46 euro per ogni figlio).

E03: Titolari di assegno sociale e loro familiari a carico.

E04: Pensionati al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (elevato a 11.362,05 euro con coniuge e ulteriori 516,46 euro per ogni figlio).

Come accedere al servizio e rinnovo automatico per pensionati

Per rinnovare o richiedere l’esenzione, i cittadini devono essere in possesso di uno dei seguenti strumenti di identificazione: SPID, carta d’identità elettronica o tessera sanitaria. Per i pensionati con codice E01, il rinnovo avverrà automaticamente da parte del Ministero dell’Economia e Finanze. I cittadini, inoltre, possono presentare la documentazione via e-mail agli indirizzi indicati in base al distretto sanitario di appartenenza, oppure utilizzare il portale online per inserire un’autocertificazione per l’esenzione, verificare le esenzioni attive o chiudere un’esenzione già in corso.