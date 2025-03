A partire da lunedì 31 marzo, fino al 30 ottobre, la pista dell’aeroporto di Catania sarà chiusa da mezzanotte alle 6 del mattino a causa dei lavori di interramento della linea ferroviaria di Rfi. L’ intervento sarà propedeutico alla realizzazione della nuova pista di volo. “Il progetto strategico — comunica la Sac — si inserisce nel più ampio contesto di modernizzazione delle infrastrutture e mira a rafforzare ulteriormente il ruolo centrale dell’aeroporto di Catania nel panorama nazionale e internazionale, grazie anche ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

La chiusura notturna servirà a limitare tutti i disagi e svolgere il servizio nella completa operatività. “L’esecuzione dei lavori durante la notte dimostra l’impegno di tutte le parti coinvolte nel limitare i disagi e salvaguardare la continuità del servizio, riducendo al minimo l’impatto sull’operatività dello scalo — ha dichiarato l’ad Nico Torrisi —. L’ampliamento e l’ammodernamento dell’aeroporto rappresentano un passo fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture nel Sud Italia, con l’obiettivo di migliorare l’attrattività dello scalo per le compagnie aeree e la qualità dei servizi per i passeggeri”.

Un altro passo in avanti, dunque, affiancato alla valorizzazione dell’altro scalo gestito da Sac, l’aeroporto di Comiso, con importanti novità in arrivo, come annunciato dallo stesso Torrisi.