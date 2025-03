Continuano i controlli serrati durante i fine settimana. Questa volta ad essere interessato anche il centro storico di Catania, con controlli straordinari, volto a contrastare fenomeni di illegalità legati alla cosiddetta “movida selvaggia” e alla presenza di parcheggiatori abusivi. L’operazione, coordinata dalle forze dell’ordine, ha visto il coinvolgimento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e dell’Esercito Italiano.

Le zone interessate dai controlli

Le zone interessate dai presidi sono state quelle più frequentate del centro storico: piazza Bellini, via Etnea, via Gemmellaro, piazza Università, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena e piazza Stesicoro.

Durante i controlli sono state identificate 230 persone, tra cui 45 con precedenti penali, e controllati 95 veicoli. Cinque parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati. Si tratta di quattro catanesi pregiudicati, trovati tra piazza Borsellino, via Dusmet e corso Sicilia, e un cittadino bulgaro fermato in piazza San Placido. Per tutti è scattato il provvedimento di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse” e la denuncia per la violazione del Dacur, ossia il divieto di accedere a specifiche aree urbane. Secondo quanto accertato, avevano incassato complessivamente circa 100 euro.

Controlli antidroga

In parallelo, i Carabinieri hanno effettuato verifiche con etilometri e test antidroga, soprattutto nelle zone ad alta concentrazione di locali notturni come piazza Federico di Svevia, piazza Currò e Largo Rosolino Pilo. Sono state sottoposte a controllo 135 persone e 82 veicoli, due dei quali sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Quattro soggetti sono stati denunciati a piede libero per diverse violazioni.

Tra le irregolarità più gravi, il caso di un motociclista privo di patente, per il quale è scattata la denuncia e il sequestro del mezzo. Cinque automobilisti sono stati invece sanzionati con la sospensione della patente per uso del cellulare alla guida. Complessivamente sono state elevate 14 sanzioni.