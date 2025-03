Organici scuola 2025/26: Nei giorni scorsi si sono svolti importanti incontri tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali per discutere delle novità relative agli organici del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2025/26. In particolare, la Cisl Scuola ha fornito un riepilogo dettagliato dei temi trattati, evidenziando le principali modifiche previste dal decreto interministeriale MIM – MEF.

Organici scuola 2025/26, riduzione docenti e nuovi posti per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri

Il nuovo provvedimento recepisce le previsioni dell’ultima legge di bilancio, prevedendo una riduzione di 5.667 posti comuni su scala nazionale, distribuiti tra tutti i gradi di istruzione e le diverse Regioni, in relazione all’andamento demografico degli ultimi cinque anni.

Resta invece invariata la quota di posti destinati al potenziamento, con una novità introdotta dal D.L. 71/2024: sarà attivato un nuovo organico di diritto per l’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri (classe di concorso A-23) nelle scuole in cui oltre il 20% degli studenti iscritti per la prima volta proviene da contesti migratori.

Nel dettaglio, i nuovi 937 posti di insegnamento saranno così ripartiti:

751 unità nelle scuole del primo ciclo (infanzia e primaria);

186 unità nelle scuole secondarie di secondo grado.

Più docenti per il sostegno e riduzione del numero di alunni per classe

Un’altra novità riguarda la riduzione del numero di studenti per classe, con 7.402 posti dedicati, un incremento rispetto agli anni precedenti. Per il sostegno, invece, è previsto un incremento di 1.866 posti, destinati esclusivamente alla scuola secondaria di II grado, in linea con quanto stabilito dalla legge di bilancio. Le tabelle dettagliate con la ripartizione regionale dei posti saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti.

Organici scuola 2025/26 ATA: critiche sui tagli e proposte di riorganizzazione

Sul fronte ATA, il confronto tra il Ministero e le organizzazioni sindacali ha toccato due decreti specifici. Il primo, riguardante la riduzione di 2.174 posti per il 2026/27, ha ricevuto un giudizio fortemente negativo da parte della Cisl Scuola e delle altre sigle sindacali. Il taglio riguarda in particolare il profilo dei collaboratori scolastici nelle scuole secondarie di secondo grado.

Più positivo, invece, il confronto sul secondo decreto, relativo all’introduzione di nuovi ordinamenti per il personale ATA dopo le modifiche del CCNL.

Tra le proposte avanzate dalla Cisl Scuola:

Creazione di 42.114 posti per operatori scolastici, con un’unità per ogni plesso scolastico, trasformando posti attualmente attribuiti ai collaboratori scolastici.

con un’unità per ogni plesso scolastico, trasformando posti attualmente attribuiti ai collaboratori scolastici. Istituzione di nuovi posti per funzionari amministrativi, convertendo circa 1.000 posti di assistente amministrativo, con progressione verticale interna o mediante nuove procedure di selezione.

Questa riorganizzazione entrerebbe in vigore a partire dal 2026/27, con l’avvio anticipato delle procedure di progressione di carriera per l’assegnazione dei nuovi posti. Inoltre, la Cisl Sc