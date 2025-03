Nick Dragotta, uno degli artisti più innovativi e apprezzati nel mondo del fumetto, sarà presente come ospite a Etna Comics 2025! Il celebre disegnatore americano, sarà presente sia il 30 che il 31 maggio. Una straordinaria opportunità per i fan italiani di incontrare uno dei più talentuosi artisti del fumetto contemporaneo. Dragotta ha ottenuto la sua consacrazione mondiale come character designer e disegnatore della serie Absolute Batman, che uscirà a maggio 2025 per il mercato italiano.

La sua stellata carriera

Insieme allo scrittore Jonathan Hickman, Dragotta è anche il co-creatore di East of West, una serie che ha affascinato lettori di tutto il mondo con la sua miscela di western, fantascienza e filosofia. Prima di questo, Dragotta ha fatto parte del team creativo che ha lavorato su Fantastic Four e X-Statix per Marvel Comics, dando il suo contributo a storie epiche che hanno segnato la storia dei fumetti. Tra i suoi lavori più amati ci sono anche le storie di Captain America, Spider-Man, e gli X-Men, che hanno consolidato la sua reputazione come uno dei principali disegnatori di supereroi.

A Etna Comics 2025, Dragotta avrà la possibilità di interagire direttamente con il suo pubblico, rispondendo a domande, firmando autografi e offrendo uno sguardo esclusivo al suo processo creativo. Sarà anche un’occasione unica per conoscere in anteprima i suoi progetti futuri, tra cui quelli legati a Absolute Batman, che promette di essere uno dei titoli più attesi degli ultimi anni.