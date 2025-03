Docente sovrannumerario mobilità 2025: nel contesto della gestione dell’organico scolastico per l’anno 2025, la questione del docente sovrannumerario rappresenta un aspetto importante nella riorganizzazione delle scuole italiane. La graduatoria interna di istituto, che deve essere pubblicata entro il 9 aprile 2025, è lo strumento utilizzato per individuare i docenti che potrebbero essere dichiarati sovrannumerari a causa di una riduzione dell’organico o del numero di classi.

Docente sovrannumerario mobilità 2025

Il docente sovrannumerario è colui che, a seguito di una contrazione dell’organico, potrebbe perdere il proprio posto di lavoro. Secondo le indicazioni dell’Ufficio Scolastico di Milano, i docenti sono individuati come sovrannumerari in base alla graduatoria interna, che stabilisce l’ordine di priorità tra i docenti per il trasferimento.

In caso di concorrenza tra più insegnanti per un posto, la graduatoria interna prevede una suddivisione in base a:

Docenti assunti nell’anno precedente tramite mobilità volontaria o assunzioni in ruolo. Docenti con un contratto a tempo indeterminato che sono entrati a far parte dell’organico in anni scolastici precedenti, tramite mobilità d’ufficio o a domanda condizionata.

In sostanza, i docenti con meno anni di servizio nell’istituto o nell’organico scolastico hanno maggiori probabilità di essere considerati sovrannumerari.

Cosa succede al docente sovrannumerario?

Quando un docente viene individuato come sovrannumerario, il dirigente scolastico ha il dovere di informarlo tempestivamente, notificando che, in base alla graduatoria, potrebbe essere trasferito d’ufficio. Questa comunicazione è importante, in quanto consente al docente di intraprendere azioni mirate per tutelare la propria posizione.

Docente sovrannumerario mobilità 2025: cosa può fare l’insegnante perdente posto?

Il docente che risulta perdente posto ha la possibilità di presentare una domanda di trasferimento, che può essere condizionata o meno. Se opta per la domanda condizionata, ciò significa che se si libera un posto nel suo attuale istituto durante i movimenti, il docente verrà riassorbito senza dover partecipare ad altri spostamenti. In alternativa, può decidere di non presentare alcuna domanda, accettando il trasferimento d’ufficio.