UNICT – Le segreterie studenti alla Cittadella cambiano sede: le novità

L’Università degli Studi di Catania informa gli studenti, attraverso un avviso pubblico, in merito ad importanti trasferimenti.

Di fatto, a partire da domani (giovedì 22 luglio 2021), le segreterie studenti dei settori scientifico (Farmacia, Scienze) e tecnico-scientifico (Architettura, Ingegneria) traslocheranno dalla Cittadella Universitaria, sede originaria, a Palazzo Sangiuliano.

In particolare, il ricevimento al pubblico si terrà in Via Santa Maria del Rosario, 11 (al piano terra).

Segreterie studenti: l’orario estivo

Con l’arrivo dell’estate cambia anche l’orario delle segreterie studenti. Fino al 27 agosto, gli sportelli saranno attivi soltanto dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:45. Ogni mercoledì, inoltre, le segreterie in questione rimarranno chiuse.