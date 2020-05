UNICT – Pubblicato bando per il trasferimento da altri Atenei

In via del tutto eccezionale, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la richiesta potrà essere avviata ad anno accademico in corso.

È stato pubblicato il bando Unict che permette agli studenti di altri Atenei di richiedere il trasferimento all’Università di Catania.

Sarà possibile richiedere il trasferimento all’Unict a partire da oggi, mercoledì 6 maggio, fino a martedì 30 giugno, tramite la compilazione online (sul portale studenti – Smart Edu).

L’avviso riguarda in particolare i corsi a numero non programmato e i corsi a numero programmato a livello locale attivati per l’anno accademico 2019/2020. Possono partecipare esclusivamente gli studenti provenienti da altri atenei, dallo stesso corso di studio (stessa classe o corrispondente) rispetto al corso richiesto, regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/2020 e che possano autocertificare che, nella sede da cui provengono, siano stati preventivamente verificati i requisiti di ammissione. Gli studenti che sceglieranno di trasferirsi, potranno chiedere il riconoscimento dei crediti già conseguiti e, conseguentemente, l’iscrizione ad anni successivi al primo.