La Polizia di Stato ha eseguito un intervento in via Santa Sofia, sanzionando e rimuovendo numerose auto parcheggiate in sosta vietata, nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania. L’azione è scaturita da diverse segnalazioni giunte tramite il numero di emergenza 112 e l’app “YouPol”. Gli automobilisti avevano parcheggiato in modo da ostacolare l’ingresso ai mezzi di soccorso e agli utenti diretti al pronto soccorso.

Le sanzioni e il coordinamento con la polizia locale

Gli agenti del commissariato “Borgo Ognina”, in collaborazione con la polizia locale, hanno multato e rimosso circa 20 veicoli. Le sanzioni, per un totale di quasi 2 mila euro, sono state contestate sul posto, ma alcuni automobilisti hanno lasciato l’area prima che fosse completata la procedura, pertanto il verbale sarà notificato a casa. La zona antistante l’ingresso del pronto soccorso è stata oggetto di intervento a causa della presenza di veicoli parcheggiati nonostante i blocchi in cemento installati per impedirlo.

I problemi causati dalla sosta irregolare

Le auto erano state parcheggiate a fianco dei new jersey, che avevano l’obiettivo di garantire il corretto flusso del traffico. Questo comportamento ha compromesso ulteriormente la viabilità, riducendo la carreggiata e ostacolando l’accesso dei mezzi di soccorso. Nonostante i tentativi di prevenzione, la sosta vietata ha continuato a causare disagi, con rischi per la sicurezza dei cittadini e dei pazienti.