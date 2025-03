Proprio durante la giornata di ieri l’amministrazione comunale di Catania, ha annunciato i dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati nelle cinque principali isole ecologiche. Dati rincuoranti, una crescita esponenziale per quanto concerne la raccolta differenziata. Purtroppo questi numeri positivi non confermano quanto avviene quotidianamente nelle vie della città. Cumuli di rifiuti, sporcizia e puzza sommergono ogni angolo, ogni via e ogni marciapiede.

La situazione nel I Municipio

Proprio il I Municipio sta vivendo una tragica situazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Continuano le numerose segnalazioni da parte dei consiglieri del gruppo Mpa, composto da Giuseppe Arcidiacono, Giuseppe Buglio ed Enza Falsaperla. In particolare, la consigliera Falsaperla denuncia la formazione di una vera e propria discarica a cielo aperto in via Greco, nelle vicinanze di una scuola. Una discarica che, come evidenziato dalla consigliera, ospita ogni tipo di rifiuto, dai sacchetti di plastica ai mobili, fino agli scarti edili.

La preoccupazione principale riguarda la salute dei bambini che frequentano la scuola, costretti a vivere in un ambiente con gravi carenze igienico-sanitarie. Le finestre dell’istituto, infatti, si affacciano su vere e proprie montagne di rifiuti. A nulla servono i continui divieti e le lamentele di chi cerca di comportarsi correttamente.

Situazioni simili anche nel resto della città

La situazione a Catania sta diventando insostenibile. Non solo via Greco, ma anche altre zone della città sono invase da discariche abusive, e il consigliere Giuseppe Buglio denuncia la grave situazione in via Stella Polare, dove da giorni si assiste a incendi dolosi appiccati alle montagne di rifiuti. La gente è costretta a vivere in una città che sembra abbandonata a se stessa, dove il degrado urbano è ormai all’ordine del giorno. Costretti a vivere tra i rifiuti che invadono anche le proprie abitazioni!

Il Comune di Catania aveva già cercato di risolvere il problema delle discariche abusive nel lontano 2021, installando telecamere di videosorveglianza in diverse aree, tra cui proprio via Stella Polare, per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti. Tuttavia, nonostante questi sforzi, il fenomeno persiste, il degrado aumenta e le condizioni igienico sanitarie diminuiscono!