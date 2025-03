L’amministrazione comunale di Catania, nelle ultime settimane, ha intensificato le attività di monitoraggio e di controllo. L’obiettivo sarebbe quello di garantire per tutti i cittadini e per i turisti il decoro e l’igiene della città. In particolare, l’attenzione è focalizzata sul Lotto Centro e su alcune zone critiche, come: corso delle Province, via Firenze, via Vincenzo Giuffrida bassa, viale Vittorio Veneto, via Corridoni, via Pacini, via Oberdan, via Rizzo, piazza Sciuti, piazza Grenoble, via Castiglione, via San Nicolò al Borgo, via L. Sturzo, via G. Leopardi, Largo Rosolino Pilo, via della Regione, corso dei Mille, via Lago di Nicito/Plebiscito e via Grotta Magna.

31.635 euro di sensazioni per abbandono illecito di rifiuti

I controlli, coordinati dall’Assessorato all’Ecologia e condotti con l’aiuto delle ditte di raccolta dei rifiuti, hanno portato a 95 verbali, per un importo totale di 31.635 euro (333 euro a sanzione). Le persone multate comprendono cittadini privati, professionisti e attività commerciali che non hanno seguito il calendario per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU). Inoltre, tre individui sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver abbandonato rifiuti nelle aree pubbliche, contribuendo alla formazione di piccole discariche.

“L’intento di questi controlli non è punitivo, ma serve a tutelare la salute pubblica e il patrimonio urbano”, ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia, Massimo Pesce. “L’abbandono incontrollato dei rifiuti danneggia l’ambiente, attira animali pericolosi e causa disagi alla collettività. Le sanzioni sono uno strumento per sensibilizzare alla correttezza: chi segue le regole aiuta a rendere Catania una città più pulita e sostenibile. Ringrazio gli operatori e i cittadini che collaborano con noi in questo impegno”.

L’Amministrazione comunale sta pianificando ulteriori iniziative educative nelle scuole, il rafforzamento dei punti di raccolta differenziata e una collaborazione più stretta con le attività commerciali e i condomini per migliorare il conferimento dei rifiuti in modo conforme al regolamento.