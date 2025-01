A Catania continuano ad aumentare le cosiddette micro discariche, una realtà che compromette la bellezza e la vivibilità della città. Questi cumuli di rifiuti, che spuntano in ogni angolo delle vie centrali e periferiche, sono spesso il risultato di un comportamento irresponsabile da parte di alcuni cittadini che, invece di seguire le corrette modalità di smaltimento, abbandonano ingombranti e rifiuti non differenziati, creando disagi e danni all’ambiente. La situazione diventa particolarmente critica quando si tratta di rifiuti ingombranti che potrebbero costituire un pericolo per la salute pubblica.

I monitoraggi Gema

Per fronteggiare questo fenomeno, Gema Spa, in collaborazione con la Direzione Ecologia del Comune di Catania, ha attivato un sistema di monitoraggio continuo sul territorio, in particolare nella zona del Centro città, per individuare e rimuovere tempestivamente i cumuli di rifiuti abbandonati. L’obiettivo è quello di mantenere la città pulita e sana, ma anche sensibilizzare la popolazione sulla necessità di un comportamento più consapevole e rispettoso verso l’ambiente.

Come smaltire i rifiuti e le multe per abbandono

L’abbandono dei rifiuti è un illecito che non solo danneggia l’ambiente, ma può anche comportare gravi conseguenze legali. La legge prevede sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro, cifra che può arrivare fino a 20.000 euro nel caso di smaltimento di rifiuti pericolosi. Questo dovrebbe fungere da deterrente per chi considera l’abbandono dei rifiuti come una pratica leggera o senza conseguenze. Tuttavia, la sfida maggiore resta la consapevolezza dei cittadini sull’importanza di conferire correttamente i rifiuti e di partecipare attivamente al programma di raccolta differenziata.

Per evitare che oggetti ingombranti come vecchi frigoriferi, materassi e mobili rotti finiscano per essere abbandonati per strada, è possibile utilizzare il servizio di ritiro gratuito offerto dal Comune. Basta prenotare il ritiro telefonicamente, chiamando il numero 328 0065690, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 17:00. Inoltre, è possibile effettuare la prenotazione anche tramite l’app Differenziamo Catania, un’applicazione utile per gestire in modo semplice e rapido il conferimento dei rifiuti.

Le regole da seguire

È importante ricordare che, in seguito alla prenotazione, i rifiuti ingombranti devono essere posizionati davanti al proprio civico, in una zona pubblica, tra le 20:30 e le 23:00, rispettando la giornata di raccolta assegnata. In alternativa, i cittadini possono portare i rifiuti direttamente ai Centri Comunali di Raccolta (CCR), dove è possibile smaltire anche altre tipologie di rifiuti, come plastica, vetro, carta, apparecchiature elettroniche (RAEE), pile esauste, batterie, toner, farmaci scaduti, sfalci di potatura e indumenti usati. I CCR sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 15:30, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Inoltre, per chi ancora non avesse ricevuto il kit di mastelli per la separazione dei rifiuti, è possibile ritirarlo direttamente presso i CCR “Borgo Sanzio” e “Cairoli”. Questi strumenti sono fondamentali per garantire una corretta raccolta differenziata e contribuire al rispetto dell’ambiente.