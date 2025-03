La Ferrovia Circumetnea ha annunciato che, per permettere lavori di manutenzione straordinaria sulla propria infrastruttura, sarà necessario anticipare l’orario di chiusura della metropolitana di Catania nei giorni da martedì 11 marzo a venerdì 14 marzo 2025. Durante questo periodo, l’ultima corsa della metropolitana partirà dalla stazione di Monte Po alle 20:40, mentre l’ultima corsa dalla stazione Stesicoro sarà prevista alle 21:06.

L’azienda, in una nota ufficiale, ha espresso le proprie scuse per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi per i pendolari e gli utenti della linea metropolitana. Ha inoltre comunicato che, a partire da sabato 15 marzo 2025, il servizio tornerà a operare con i normali orari di funzionamento, senza modifiche.

Gli orari della metro di Catania

Si ricordano i consueti orari della metropolitana di Catania: