Concorsi regione Sicilia: per l’anno 2025 la regione Sicilia ha predisposto un ampio reclutamento per la Pubblica Amministrazione, con l’assunzione di circa 1.400 nuovi dipendenti a tempo indeterminato nel triennio 2025-2027. Il nuovo reclutamento era stato definito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, un documento che traccia le linee guida per lo sviluppo delle risorse umane e l’organizzazione del lavoro all’interno delle istituzioni regionali.

I nuovo concorsi coinvolgeranno sia diplomati che laureati, e in entrambi i casi verrà firmato un contratto a tempo indeterminato. Nei prossimi mesi, saranno pubblicati i bandi di concorso, con tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e le scadenze. Di seguito tutte le informazioni utili, dall’area di competenza alle distruzioni delle assunzioni anno per anno.

Concorsi regione Sicilia, i settori lavorativi

I concorsi previsti dalla Regione Sicilia per il triennio 2025-2027 coinvolgeranno vari settori lavorativi di pubblica amministrazione. Le assunzioni saranno mirate a migliorare l’efficienza e la qualità della gestione amministrativa e a rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Regione. Tra i settori interessati:

amministrazione regionale: saranno assunti nuovi dipendenti per ottimizzare l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici, garantendo una maggiore rapidità e trasparenza nelle pratiche amministrative;

sanità: il piano prevede un significativo potenziamento della rete ospedaliera e dei servizi territoriali. Saranno assunti nuovi medici, infermieri e personale sanitario;

corpo forestale: si mirerà al rafforzamento delle squadre operative, avendo così più risorse per operare in modo più efficace e tempestivo;

infrastrutture e trasporti: con l' implementazione del Piano di mobilità sostenibile regionale;

con l’ implementazione del Piano di mobilità sostenibile regionale; istruzione e formazione professionale: per il triennio 2025/2027 usciranno nuovi bandi per per personale docente e amministrativo.

Concorsi regione Sicilia, distribuzione delle assunzioni

Il piano di assunzioni previsto dalla Regione Siciliana nel triennio 2025-2027 prevedrà per il:

2025 : saranno assunti complessivamente 140 dirigenti , che ricopriranno ruoli di alto livello in vari settori della pubblica amministrazione. A questi si aggiungeranno 124 funzionari in diversi profili professionali. Un altro focus importante sarà l’assunzione di 200 funzionari per i Centri per l’Impiego. Inoltre, 156 assunzioni saranno effettuate tramite scorrimento di graduatorie, permettendo a persone già idonee di essere chiamate a ricoprire ruoli vacanti. Il piano prevede anche 12 stabilizzazioni e oltre 800 progressioni di carriera in deroga;

: saranno assunti complessivamente , che ricopriranno ruoli di alto livello in vari settori della pubblica amministrazione. A questi si aggiungeranno in diversi profili professionali. Un altro focus importante sarà l’assunzione di per i Centri per l’Impiego. Inoltre, 156 assunzioni saranno effettuate tramite scorrimento di graduatorie, permettendo a persone già idonee di essere chiamate a ricoprire ruoli vacanti. Il piano prevede anche 12 stabilizzazioni e oltre 800 progressioni di carriera in deroga; 2026 : rafforzamento del personale con 35 dirigenti e 300 dipendenti di comparto. D tenere in conto anche 2 stabilizzazioni, 8 assunzioni obbligatorie e 118 progressioni tra categorie;

: rafforzamento del personale con di comparto. D tenere in conto anche 2 stabilizzazioni, 8 assunzioni obbligatorie e 118 progressioni tra categorie; 2027: l’ultimo anno del piano prevede l’assunzione di 79 dirigenti, 90 funzionari e 200 assistenti (ex istruttori).

Si ricorda che i bandi saranno pubblicati sul Portale del Reclutamento – inPA.

Concorsi regione Sicilia, gli obiettivi strategici

Tra gli obiettivi principali per le nuove assunzioni vi è: