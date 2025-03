A partire dal 5 marzo e fino a domenica 9 marzo 2025, torneranno in funzione gli autovelox per i controlli sulle principali autostrade e strade statali della Sicilia. L’iniziativa, promossa dalle autorità locali in collaborazione con le forze dell’ordine, mira a garantire una maggiore sicurezza sulla rete stradale dell’isola, riducendo il rischio di incidenti. Si ricorda che durante questa settimana di intensificati controlli, gli autovelox saranno posizionati in punti strategici delle arterie principali. Gli utenti della strada sono quindi invitati a rispettare le regole e a prestare attenzione alla segnaletica e ai limiti di velocità.

Le postazioni autovelox

05/03/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Catania ME

Strada Statale:

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 124 SR

SS / 626 CL

Strada Provinciale: SP / 21 EN

06/03/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Catania ME

Strada Statale:

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 117ter nord/sud EN

07/03/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

A / 640 di Porto Empedocle AG

Strada Statale:SS / 626 CL

08/03/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale: SS / 189 PA

09/03/2025

Autostrada: A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

Le sanzioni previste

Le sanzioni variano in base allo sforamento del limite di velocità: fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.