Borse di studio INPS: anche quest’anno, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato il bando annuale per l’assegnazione di borse di studio destinate ai figli dei dipendenti pubblici. Queste borse di studio, del valore di 2.000 euro ciascuna, sono riservate agli studenti che hanno intrapreso corsi universitari di laurea o percorsi di specializzazione post lauream durante l’anno accademico 2022/2023.

Le richieste per la partecipazione a questo bando potranno essere inviate a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025 fino alle ore 12:00 del 10 marzo 2025. La procedura di iscrizione dovrà essere completata online attraverso il portale ufficiale dell’INPS, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel bando stesso.

Borse di studio INPS, a chi spetta

Il bando dell’INPS, che riguarda l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2022/2023, è riservato ai figlio o agli orfani di:

iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La gestione è stata istituita per garantire una copertura previdenziale completa per i lavoratori pubblici, offrendo sia prestazioni creditizie che sociali, tra cui pensioni e indennità;

La gestione è stata istituita per garantire una copertura previdenziale completa per i lavoratori pubblici, offrendo sia prestazioni creditizie che sociali, tra cui pensioni e indennità; pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici. Il fondo istituito si occupa della gestione delle pensioni e delle prestazioni previdenziali per i dipendenti del settore pubblico che hanno cessato l’attività lavorativa, garantendo loro il sostegno economico durante la pensione;

Il fondo istituito si occupa della gestione delle pensioni e delle prestazioni previdenziali per i dipendenti del settore pubblico che hanno cessato l’attività lavorativa, garantendo loro il sostegno economico durante la pensione; iscritti alla gestione assistenza magistrale. La Gestione Assistenza Magistrale si occupa della previdenza e dell’assistenza sociale per il personale docente e non docente delle scuole pubbliche italiane;

La Gestione Assistenza Magistrale si occupa della previdenza e dell’assistenza sociale per il personale docente e non docente delle scuole pubbliche italiane; iscritti al fondo IPOST (Istituto di Previdenza per il Settore Terziario).

Borse di studio INPS, requisiti specifici

Per poter presentare domanda per la borsa di studio, gli studenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

non aver compiuto 32 anni a lla data di scadenza del bando;

aver compiuto lla data di scadenza del bando; non ver già ricevuto , per l’anno accademico 2022/2023, altre agevolazion i simili fornite dall’INPS, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre istituzioni pubbliche o private, che abbiano un valore superiore al 50% dell’importo della borsa di studio messa a disposizione dal concorso;

ver già , per l’anno accademico 2022/2023, i simili fornite dall’INPS, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre istituzioni pubbliche o private, che abbiano un valore superiore al 50% dell’importo della borsa di studio messa a disposizione dal concorso; non essere stati già dichiarati vincitori del bando INPS “Collegi Universitari”, anche per l’anno accademico per il quale si intende partecipare.

Inoltre dovranno:

non essere stati iscritti come studenti ripetenti o fuori corso durante l’anno accademico per il quale si presenta la domanda;

essere stati iscritti come durante l’anno accademico per il quale si presenta la domanda; aver completato c on successo tutti gli esami previsti dal piano di studi approvato dall’Università, relativi all’anno accademico in corso;

previsti dal piano di studi approvato dall’Università, relativi all’anno accademico in corso; aver acquisito tutti i crediti formativi richiesti dal regolamento del corso di studi o dal piano di studi individuale, in riferimento all’anno accademico per il quale si partecipa al bando;

richiesti dal regolamento del corso di studi o dal piano di studi individuale, in riferimento all’anno accademico per il quale si partecipa al bando; aver ottenuto una media ponderata minima di 24/30.

Borse di studio INPS, come richiederla

Si ricorda che la domanda per partecipare al concorso può essere inviata a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025 fino alle ore 12:00 del 10 marzo 2025 tramite il Portale prestazioni welfare dell’INPS. Per accedere al portale, è necessario disporre di uno dei seguenti metodi di autenticazione: SPID, CIE o CNS. Prima di inoltrare la domanda, il richiedente dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per determinare l’ISEE 2025 relativo alle prestazioni universitarie. L’attestazione ISEE, che farà riferimento al nucleo familiare del richiedente, sarà utilizzata per stabilire la posizione in graduatoria.