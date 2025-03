Concorsi pubblici: mese di marzo che ha appena fatto il suo ingresso e, per chi è in cerca di lavoro, questo è il momento di controllare quali sono i bandi in scadenza nel corso della prima settimana del terzo mese dell’anno, dal 3 al 9. Sono diversi gli ambiti interessati e non solo in Sicilia. Infatti, per chi è disposto a spostarsi le possibilità non mancano.

Concorsi pubblici: comuni

Diversi comuni in tutta Italia hanno aperto delle posizioni interessanti, opportunità da non perdere per chi punta a ottenere un posto nella pubblica amministrazione. Ecco i bandi ancora attivi, con relativa data di scadenza:

Comune di Ottati : 2 posti di “agente di polizia municipale” – area degli istruttori ai sensi del ccnl comparto funzioni locali del 16/11/2022 con riserva a favore dei volontari delle ff.aa. e in subordine dei volontari del servizio civile (scadenza lunedì 3 marzo)

: 2 posti di “agente di polizia municipale” – area degli istruttori ai sensi del ccnl comparto funzioni locali del 16/11/2022 con riserva a favore dei volontari delle ff.aa. e in subordine dei volontari del servizio civile (scadenza lunedì 3 marzo) Comune di Quinto di Treviso : 2 posti di istruttore amministrativo contabile – cat. c, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare presso alcuni settori dell’ente (scadenza lunedì 3 marzo)

: 2 posti di istruttore amministrativo contabile – cat. c, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare presso alcuni settori dell’ente (scadenza lunedì 3 marzo) Comune di Casoria : 8 unità – profilo istruttore amministrativo – extra dotazione organica (scadenza martedì 4 marzo)

: 8 unità – profilo istruttore amministrativo – extra dotazione organica (scadenza martedì 4 marzo) Comune di Corsico : 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di polizia locale – area degli istruttori (scadenza mercoledì 5 marzo)

: 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di polizia locale – area degli istruttori (scadenza mercoledì 5 marzo) Comune di Norbello : 2 posti come funzionari tecnici a tempo pieno ed indeterminato da assegnare n.1 al comune di Norbello e n.1 al comune di Samugheo – area professionale dei funzionari e dell’elevata qualificazione (scadenza mercoledì 5 marzo)

: 2 posti come funzionari tecnici a tempo pieno ed indeterminato da assegnare n.1 al comune di Norbello e n.1 al comune di Samugheo – area professionale dei funzionari e dell’elevata qualificazione (scadenza mercoledì 5 marzo) Comune di San Giovanni Rotondo : 3 posti di agente di polizia locale (scadenza venerdì 7 marzo)

: 3 posti di agente di polizia locale (scadenza venerdì 7 marzo) Comune di Apiro : formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 (due) unità di personale con profilo di istruttore amministrativo – area degli istruttori (scadenza sabato 8 marzo)

: formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 (due) unità di personale con profilo di istruttore amministrativo – area degli istruttori (scadenza sabato 8 marzo) Comune di Iseo : 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “farmacista” con possibilità di assegnazione della direzione della farmacia da destinare alla farmacia comunale (scadenza sabato 8 marzo)

: 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “farmacista” con possibilità di assegnazione della direzione della farmacia da destinare alla farmacia comunale (scadenza sabato 8 marzo) Comune di Pescara: 2 posti come specialista in attività amministrative/contabili – area dei funzionari/eq (ex categoria giuridica d) da assumere a tempo pieno e indeterminato (scadenza sabato 8 marzo).

Concorsi pubblici: Università e Accademie di Belle Arti

Anche in ambito accademico le posizioni aperte non mancano. Ecco chi assume nei vari atenei e Accademie di Belle Arti in tutto il territorio nazionale:

Accademia delle Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia : 2 posti ad accesso esterno per il profilo professionale di funzionario settore amministrativo- gestionale (scadenza lunedì 3 marzo)

: 2 posti ad accesso esterno per il profilo professionale di funzionario settore amministrativo- gestionale (scadenza lunedì 3 marzo) Università di Firenze : 2 posti come operatori, servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato (scadenza mercoledì 5 marzo)

: 2 posti come operatori, servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato (scadenza mercoledì 5 marzo) Università di Sassari : 4 posti come tecnico amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato – area dei funzionari, settore amministrativo gestionale (scadenza mercoledì 5 marzo)

: 4 posti come tecnico amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato – area dei funzionari, settore amministrativo gestionale (scadenza mercoledì 5 marzo) Università di Milano-Bicocca : 7 posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti (scadenza giovedì 6 marzo)

: 7 posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti (scadenza giovedì 6 marzo) Università di Trento : 2 posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, vari GSD, per il Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione (scadenza giovedì 6 marzo)

: 2 posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, vari GSD, per il Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione (scadenza giovedì 6 marzo) Università Aldo Moro di Bari : 2 posti con qualifica di operaio stagionale florovivaista area 2 livello d (ex-qualificati) – “giardiniere/floricoltore” con licenza media (scadenza giovedì 6 marzo)

: 2 posti con qualifica di operaio stagionale florovivaista area 2 livello d (ex-qualificati) – “giardiniere/floricoltore” con licenza media (scadenza giovedì 6 marzo) Università della Campania Luigi Vanvitelli : 2 posti dell’area dei funzionari settore scientifico-tecnologico, per lo svolgimento di attività a supporto del funzionamento del centro di ateneo dei servizi clinici universitari psicologici (scadenza venerdì 7 marzo)

: 2 posti dell’area dei funzionari settore scientifico-tecnologico, per lo svolgimento di attività a supporto del funzionamento del centro di ateneo dei servizi clinici universitari psicologici (scadenza venerdì 7 marzo) Università Telematica E-Campus – Novedrate : 15 posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Facoltà (scadenza sabato 8 marzo)

: 15 posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Facoltà (scadenza sabato 8 marzo) Università di Urbino Carlo Bo: 4 posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track della durata di sei anni, vari GSD e Dipartimenti (scadenza domenica 9 marzo)

Concorsi pubblici: sanità

Altro settore ambito è quello della sanità, con molteplici bandi a disposizione, la cui scadenza è vicina e bisogna affrettarsi per poter effettuare la propria candidatura. Eccoli elencati di seguito:

SL Roma 1 : 18 posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di cardiologia (scadenza giovedì 6 marzo)

: 18 posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di cardiologia (scadenza giovedì 6 marzo) ASL di Reggio Emilia : 14 posti vari profili professionali, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, gestito in forma aggregata tra talune aziende sanitarie regionali (scadenza giovedì 6 marzo)

: 14 posti vari profili professionali, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, gestito in forma aggregata tra talune aziende sanitarie regionali (scadenza giovedì 6 marzo) ASL di Cuneo : 8 posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione e 3 posti di ostetrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari (scadenza giovedì 6 marzo)

: 8 posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione e 3 posti di ostetrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari (scadenza giovedì 6 marzo) ASL di Vercelli : 7 posti di dirigente medico – neurologia, a tempo indeterminato e 2 posti di dirigente medico – medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato, per la S.C. Recupero e rieducazione funzionale (scadenza giovedì 6 marzo)

: 7 posti di dirigente medico – neurologia, a tempo indeterminato e 2 posti di dirigente medico – medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato, per la S.C. Recupero e rieducazione funzionale (scadenza giovedì 6 marzo) ASL di Lecce : 6 posti di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina di ortopedia e traumatologia (scadenza giovedì 6 marzo)

: 6 posti di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina di ortopedia e traumatologia (scadenza giovedì 6 marzo) ASL di Asti : 2 posti di dirigente medico di medicina dello sport, a tempo indeterminato (scadenza giovedì 6 marzo)

: 2 posti di dirigente medico di medicina dello sport, a tempo indeterminato (scadenza giovedì 6 marzo) ASL di Latina : due posti di dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato (scadenza giovedì 6 marzo)

: due posti di dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato (scadenza giovedì 6 marzo) ASL di Brindisi : 15 posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza e 5 posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica (scadenza domenica 9 marzo)

: 15 posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza e 5 posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica (scadenza domenica 9 marzo) ASL di Rieti : 4 posti di ostetrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato (scadenza domenica 9 marzo)

: 4 posti di ostetrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato (scadenza domenica 9 marzo) ASL di Novara : 3 posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di gastroenterologia (scadenza domenica 9 marzo)

: 3 posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di gastroenterologia (scadenza domenica 9 marzo) ASL di Napoli 1 : 3 posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina fisica e riabilitativa (scadenza domenica 9 marzo)

: 3 posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina fisica e riabilitativa (scadenza domenica 9 marzo) ASL di Napoli 2 : 3 posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo indeterminato, per i territori isolani (scadenza domenica 9 marzo)

: 3 posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo indeterminato, per i territori isolani (scadenza domenica 9 marzo) ASL di Foggia : 2 posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per la Centrale operativa 118 (scadenza domenica 9 marzo)

: 2 posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per la Centrale operativa 118 (scadenza domenica 9 marzo) ASL di Lanciano-Vasto e Chieti : 2 incarichi quinquennali di direttore della U.O.C. Servizio valutazione appropriatezza prestazioni sanitarie e della U.O.C. Servizio 118 (scadenza domenica 9 marzo)

: 2 incarichi quinquennali di direttore della U.O.C. Servizio valutazione appropriatezza prestazioni sanitarie e della U.O.C. Servizio 118 (scadenza domenica 9 marzo) ASL di Roma 3: 2 posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo pieno ed indeterminato (scadenza domenica 9 marzo)

Altri settori

Non è finita qui perché in questa prima settimana di marzo sono in scadenza anche bandi di concorso per forze armate o Ministeri: