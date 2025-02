Formez PA selezioni pubbliche 2025: ha indetto nuove selezioni pubbliche per il 2025, finalizzate alla copertura di 9 posti di lavoro per esperti. Le opportunità sono aperte sia a diplomati che a laureati (triennale o specialistica a seconda del profilo richiesto) e riguardano incarichi di collaborazione per progetti specifici nelle regioni Lazio e Sicilia. Gli stipendi previsti possono arrivare fino a 43.200 euro.

Scopriamo nel dettaglio i bandi, i requisiti richiesti, le modalità di selezione e come candidarsi.

Bandi Formez PA 2025: Quali sono le posizioni aperte?

Formez PA ha pubblicato bandi per selezionare esperti da impiegare in diversi progetti. Ecco le posizioni disponibili:

Progetto di Assessment e Riqualificazione del Personale Docente

Codice 0144/2025: 2 risorse con esperienza tra 5 e 10 anni nel monitoraggio tecnico-finanziario di progetti complessi.

Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata: 9 mesi.

Sede di lavoro: Dipartimento della Formazione Professionale, Palermo.

Compenso massimo: 15.840 euro.

Codice 0147/2025: 1 risorsa con esperienza tra 5 e 10 anni in materia previdenziale e amministrativa.

Titolo richiesto: Laurea specialistica in Giurisprudenza (22/S o equipollenti).

Durata: 9 mesi.

Sede di lavoro: Dipartimento della Formazione Professionale, Palermo.

Compenso massimo: 20.160 euro.

Codice 0148/2025: 2 risorse con esperienza tra 5 e 10 anni nella gestione di interventi progettuali per la PA.

Titolo richiesto: Diploma.

Durata: 9 mesi.

Sede di lavoro: Dipartimento della Formazione Professionale, Palermo.

Compenso massimo: 27.360 euro.

Requisiti per candidarsi a Formez PA selezioni pubbliche 2025

Per partecipare alle selezioni pubbliche Formez PA 2025, i candidati devono possedere alcuni requisiti generali, tra cui:

Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE; Godimento dei diritti civili e politici; Assenza di condanne penali passate in giudicato o procedimenti pendenti; Non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione. Oltre a questi, ogni posizione richiede titoli di studio specifici e livelli di esperienza variabili in base al ruolo.

Come avviene la selezione?

La procedura di selezione prevede una valutazione dei titoli ed esperienze professionali indicate dai candidati nella domanda di partecipazione. Per alcuni incarichi, possono essere considerati elementi preferenziali ulteriori esperienze lavorative pertinenti.

Come presentare la domanda per Formez PA selezioni pubbliche 2025 ?

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online, attraverso il Portale inPA, entro e non oltre il 3 marzo 2025. Per candidarsi, è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Inoltre, i candidati devono possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere comunicazioni ufficiali. Chi ne fosse sprovvisto, può attivare una PEC in pochi minuti tramite i vari servizi disponibili online.

Dove trovare i bandi e ulteriori informazioni?

I bandi completi sono pubblicati su:

Gli interessati sono invitati a leggere attentamente gli avvisi per conoscere tutti i dettagli relativi ai progetti e ai requisiti specifici per ogni profilo.