Durante la devastante alluvione che ha colpito Catania il 19 ottobre, Angela Isaac, giovane barista, si è resa protagonista di un atto di straordinario coraggio. Vedendo un uomo in difficoltà tra le acque che avevano sommerso via Etnea, non ha esitato a lanciarsi in suo aiuto. Con determinazione e prontezza, lo ha trascinato fuori dal pericolo, salvandogli la vita. Un gesto istintivo, come lei stessa lo ha definito, che ha dimostrato il suo grande altruismo.

Il racconto di un salvataggio eroico

Angela si trovava nei pressi del bar in cui lavora quando ha notato l’uomo in balia dell’acqua. Senza esitare, è intervenuta con grande sangue freddo, riuscendo a portarlo in salvo nonostante la forza della corrente. Da quel giorno non ha più avuto modo di incontrarlo, ma questo non ha minimamente scalfito il valore della sua azione. “Non mi ha ringraziata, ma non importa. So di aver salvato una vita ed è l’unica cosa che conta”, ha dichiarato con umiltà.

Il riconoscimento al Quirinale

Per il suo straordinario coraggio, Angela è stata insignita dell’onorificenza al Merito della Repubblica, un riconoscimento che premia il suo esempio di solidarietà e prontezza. Durante la cerimonia fuori dal Quirinale, ha espresso la sua gratitudine, sottolineando che il suo gesto è stato dettato dal cuore, senza aspettarsi nulla in cambio. “Dobbiamo solo ringraziare Dio”, ha concluso.