Il Carnevale di Misterbianco è pronto a tornare con la sua spettacolare esplosione di colori, musica e tradizione. Conosciuto per i suoi straordinari “Costumi più belli di Sicilia”, questo evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti del folklore e delle celebrazioni carnevalesche.

Le sfilate principali animeranno le strade di Misterbianco nei weekend del 22-23 febbraio e 1-2 marzo 2025. I gruppi mascherati, accompagnati da carri allegorici e spettacoli dal vivo, sfileranno per il centro cittadino, regalando un’atmosfera di festa unica nel suo genere.

Il programma dettagliato degli eventi, comprese le esibizioni, le attività collaterali e i punti di interesse per visitatori e turisti, sarà disponibile a breve sul sito ufficiale del Comune di Misterbianco.

Il Carnevale di Misterbianco è celebre per la sua straordinaria cura nei costumi, realizzati con tessuti pregiati, ricami dettagliati e accessori scenografici che rendono ogni edizione un vero spettacolo per gli occhi. Le diverse associazioni e gruppi partecipanti lavorano tutto l’anno per creare abiti e coreografie sempre più sorprendenti.

L’ingresso agli eventi principali è aperto a tutti, con la possibilità di assistere gratuitamente alle sfilate. Per chi desidera vivere l’esperienza in modo più comodo, sono previsti spazi riservati e tribune.

Per maggiori dettagli su orari, percorsi delle sfilate e aggiornamenti ufficiali, è consigliabile consultare il sito del Comune di Misterbianco o seguire le pagine social dedicate all’evento.