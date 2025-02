Concorsi pubblici: si avvicinano le scadenze per i concorsi pubblici di febbraio 2025! Tra i concorsi in scadenza si segnalano quelli per il Servizio Civile, per nuove guide turistiche, Vigili del Fuco ma anche tantissimi posti per l’Agenzia delle Dogane. Si consiglia di prestare attenzione alle scadenze e ai requisiti richiesti per partecipare, al fine di non perdere queste importanti occasioni. Di seguito un’anteprima delle selezioni in scadenza da non lasciarsi sfuggire.

Concorsi Pubblici, Agenzia delle Dogane

Tra i principali concorsi pubblici, uno dei più rilevanti è quello indetto dall’Agenzia delle Dogane, che prevede la selezione di 39 funzionari informatici esperti in intelligenza artificiale. Le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, sono destinate alle strutture centrali di Roma e la selezione è aperta anche a laureati triennali. La domanda va inviata entro il 28 febbraio 2025. Un’altra importante selezione è il concorso INPS, che ha visto un ampliamento dei posti per avvocati, passando da 16 a 43. I professionisti selezionati saranno assunti a tempo indeterminato nelle sedi INPS in tutta Italia, con scadenza per le candidature fissata al 26 febbraio 2025.

Concorsi pubblici, Servizio Civile e guide turistiche

Un altro concorso pubblico molto atteso è quello del Servizio Civile Universale 2025, con scadenza prorogata al 27 febbraio 2025. Il bando selezionerà ben 62.549 operatori volontari per progetti che si svolgeranno in Italia e all’estero. La selezione è rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni, che avranno diritto a un assegno mensile di 507,30 euro. Anche il concorso per guide turistiche, indetto dal Ministero del Turismo, offre un’importante opportunità di abilitazione alla professione per diplomati, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 27 febbraio 2025.

Concorsi pubblici, avvocati INPS

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha bandito un concorso per l’assunzione di 43 avvocati nel 2025, un numero significativamente aumentato rispetto ai 16 posti inizialmente previsti. L’iniziativa mira a reclutare professionisti legali di livello I per il personale dell’INPS, con l’intento di rafforzare l’organico dell’istituto in varie sedi sul territorio nazionale, inclusi i centri del Sud Italia.

Gli avvocati selezionati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, con la possibilità di essere impiegati in ambito giuridico e legale all’interno dell’INPS, un ente fondamentale nel panorama previdenziale e assistenziale italiano. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 26 febbraio 2025

Concorsi pubblici, Vigili del Fuoco

Aperte ancora le posizioni per 69 vice direttori logistici gestionali dell’ordine dei Vigili del Fuoco. I nuovi assunti saranno chiamati a svolgere attività di coordinamento e gestione logistica nell’ambito delle operazioni di soccorso, della pianificazione e dell’organizzazione delle risorse necessarie per affrontare le emergenze, con l’obiettivo di garantire un’efficace e rapida risposta in caso di calamità e situazioni critiche. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 27 febbraio 2025. Inoltre l’accesso alla selezione richiede una laurea in ambito gestionale, economico o tecnico.

Concorsi pubblici, OSS Sicilia

Indetti concorsi per nuove assunzioni presso l’Istituto dei Ciechi Florio e Salamone di Palermo, con l’obiettivo di coprire 9 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Queste opportunità riguardano principalmente due figure professionali: Operatori Socio Sanitari (OSS) e Funzionari, per i quali l’istituto ha avviato la selezione pubblica. I posti per OSS sono destinati a coloro che possiedono una formazione specifica nel settore socio-sanitario.Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 26 febbraio 2025.