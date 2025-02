Concorso INPS 2025: l’istituto nazionale della previdenza sociale sta per bandire nuove procedure concorsuali per diplomati quest’anno, al fine di colmare la carenza di personale che non è più sostenibile. Il nuovo concorso rientra nell’ambito di un piano triennale che punta a 1.530 assunzioni nell’Area degli Assistenti. Ecco, di seguito, i dettagli più importanti, in attesa dell’uscita ufficiale del bando.

Concorso INPS 2025: come sono divisi i posti

I 1.530 posti riservati all’Area degli Assistenti sono divisi nel seguente modo:

960 Assistenti ai Servizi;

Assistenti ai Servizi; 38 Assistenti ai Servizi da destinare alla sede di Bolzano;

Assistenti ai Servizi da destinare alla sede di Bolzano; 31 Assistenti Tecnici;

Assistenti Tecnici; 501 Assistenti Informatici, di cui 1 da destinare alla sede di Bolzano-

Concorso INPS 2025: i requisiti richiesti

In attesa dell’uscita del bando, è plausibile che il diploma di scuola secondaria di secondo grado richiesto debba essere tecnico per le figure di Assistente Tecnico e Assistente Informatico mentre quello di un corso di studi qualsiasi dovrebbe essere sufficiente per coprire il ruolo di Assistenti ai Servizi INPS.

Inoltre, i candidati dovranno rispettare i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel bando in uscita sarà possibile visionare tutti i requisiti che occorrono per partecipare al concorso, insieme a tutti gli altri dettagli.

Concorso INPS 2025: le prove d’esame

Per sapere in maniera ufficiale quali saranno le prove d’esame, bisognerà attendere l’uscita del bando. Tuttavia, in base all’ultimo concorso bandito per l’Area degli Assistenti, si prevede una prova scritta e una prova orale. Se il precedente concorso non prevedeva una prova preselettiva, quest’ultima non è da escludere in vista del nuovo bando in uscita, poiché il numero dei candidati potrà essere notevole.

Le prove verteranno sicuramente sulla conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici, come previsto per tutti i concorsi delle amministrazioni centrali dal nuovo regolamento. Altre materie probabilmente presenti saranno diritto costituzionale e diritto del lavoro e legislazione sociale.