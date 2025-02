Il Servizio Civile Universale 2025 offre un’importante opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano impegnarsi in progetti di utilità sociale sia in Italia che all’estero. Il bando prevede la selezione di 62.549 operatori volontari, suddivisi in 2.324 progetti nazionali e 184 internazionali. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 27 febbraio 2025.

Servizio Civile Universale 2025: requisiti di partecipazione

Per candidarsi, è necessario:

Cittadinanza : essere cittadini italiani, di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno in Italia.

Età : avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (non oltre i 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda).

Fedina penale: non aver riportato condanne penali superiori a un anno per delitti non colposi o per reati specifici.

Alcuni progetti potrebbero richiedere requisiti aggiuntivi specificati nei singoli bandi.

Servizio Civile Universale 2025: come presentare domanda

Gli step che gli aspiranti volontari devono compiere sono:

prendere visione dei progetti e scegliere quello al quale candidarsi;

inviare la domanda di partecipazione entro il 18 febbraio 2025 ore 14.00;

superare la selezione;

realizzare l’intero programma di servizio civile universale;

conseguire l’attestato.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata Domanda On Line (DOL), accessibile con credenziali SPID. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto. Si consiglia di consultare attentamente gli allegati al bando per individuare il progetto più adatto alle proprie competenze e interessi

I selezionati riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro. Al termine del servizio, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per arricchire il proprio curriculum vitae e valorizzare l’esperienza acquisita.

Servizio Civile Universale 2025: durata e ambiti dei progetti

I progetti hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi e coprono diversi settori, tra cui:

Assistenza : supporto a persone in difficoltà, anziani, disabili e minori.

Educazione e promozione culturale : attività educative nelle scuole e promozione del patrimonio culturale.

Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana : iniziative per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio.

Protezione civile: progetti legati alla prevenzione e gestione delle emergenze.

Servizio Civile Universale 2025: selezione dei candidati

Valutazione dei titoli: In questa fase, vengono esaminati i titoli di studio, le esperienze lavorative e le competenze specifiche dichiarate dal candidato nel curriculum vitae. Ogni progetto può attribuire punteggi differenti a seconda delle qualifiche richieste. Colloquio attitudinale: Successivamente, i candidati sono convocati per un colloquio individuale volto a valutare le motivazioni personali, la predisposizione al lavoro in team e la coerenza del profilo del candidato con le attività previste dal progetto. I criteri specifici di valutazione possono variare in base al progetto e all’ente proponente. Tuttavia, generalmente, la selezione si basa su:

Esperienze pregresse : volontariato, tirocini o lavori attinenti al settore del progetto.

: volontariato, tirocini o lavori attinenti al settore del progetto. Titoli di studio : coerenza tra il percorso formativo del candidato e le attività previste.

: coerenza tra il percorso formativo del candidato e le attività previste. Competenze specifiche : come conoscenza di lingue straniere, competenze informatiche o altre abilità tecniche rilevanti.

: come conoscenza di lingue straniere, competenze informatiche o altre abilità tecniche rilevanti. Motivazione personale: valutata durante il colloquio, per comprendere l’interesse e l’impegno del candidato verso il servizio civile.

Al termine del processo selettivo, gli enti redigono una graduatoria dei candidati idonei. Queste graduatorie sono pubblicate sui siti ufficiali degli enti e trasmesse al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. È importante notare che l’avvio al servizio è subordinato all’approvazione definitiva delle graduatorie da parte del Dipartimento.

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Si raccomanda di leggere attentamente tutte le informazioni e di rispettare le scadenze indicate per la presentazione della domanda.