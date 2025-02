Per oggi la situazione voli da e per l’aeroporto di Catania dovrebbe essere tornata alla normalità. Ieri pomeriggio era infatti stata disposta la chiusura del settore aereo sud est, prima fino alle 18.30 e poi estesa fino alle 8 di mattina del 18 febbraio. La misura di chiusa dei settori settori A3 e A3 bis era stata adottata come precauzione per garantire la sicurezza delle operazioni aeree, in considerazione dell’evoluzione del fenomeno vulcanico.

Monitoraggio continuo

Attualmente, non sono state emesse restrizioni sul traffico aereo in entrata o in uscita da Catania, e i voli continuano a essere operativi senza interruzioni. Tuttavia, a causa delle condizioni di monitoraggio costante legate alle attività vulcaniche in corso, le autorità aeroportuali invitano tutti i passeggeri a prestare attenzione agli aggiornamenti e a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree di riferimento. Tutto questo per evitare disagi o attese non necessarie.

La Sac (Società Aeroporto Catania) sottolinea l’importanza di confermare la programmazione dei voli, poiché potrebbero verificarsi variazioni dell’orario di partenza o di arrivo