Questa mattina, davanti all’Istituto Comprensivo Petrarca di via Pantelleria, si è presentata la madre coinvolta nell’aggressione nei confronti di una maestra della scuola, avvenuta nei giorni precedenti. La donna ha colto l’occasione della ripresa delle lezioni per incontrare il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con cui ha avuto un confronto diretto. Durante l’incontro, la madre ha fornito la sua versione dell’accaduto, spiegando che l’intervento aggressivo era stato provocato da un presunto comportamento dell’insegnante, che avrebbe schiaffeggiato suo figlio.

Violenza nei confronti dell’alunno

Secondo quanto raccontato dalla donna, l’insegnante avrebbe colpito il ragazzo con uno o due schiaffi, gesto che la madre avrebbe ritenuto ingiustificato. Per spiegare meglio la situazione, la donna ha descritto l’accaduto mimando il gesto del colpo, giustificando così la sua reazione impulsiva. La madre, visibilmente turbata dall’incidente, ha voluto chiarire le sue motivazioni al sindaco, seppur con toni forti, che si sono poi tradotti nell’aggressione fisica.

Nel corso della conversazione, il sindaco ha cercato di far comprendere la gravità della situazione, ma soprattutto ha voluto far chiarezza sull’importanza di mantenere la calma e affrontare le difficoltà in modo civile.

La visita del Sindaco Trantino

Poco dopo, Trantino ha visitato l’Istituto Comprensivo Petrarca di via Pantelleria, dove ha incontrato gli alunni di una classe, probabilmente la quinta elementare frequentata dal figlio della donna coinvolta nell’incidente. Anche l’arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, ha avuto occasione di parlare con i genitori e gli alunni dell’Istituto.

Nel frattempo, le indagini procedono. Al momento non è stata presentata alcuna denuncia formale da parte delle vittime. I carabinieri della compagnia Fontanarossa e della stazione di Nesima sono al lavoro per far luce sull’incidente e determinare con precisione la dinamica dell’aggressione.