Reddito di povertà: A partire dal 25 febbraio 2025, le famiglie in difficoltà economica residenti in Sicilia potranno presentare domanda per accedere al reddito di povertà 2025, un contributo una tantum a fondo perduto fino a 5.000 euro. Questa misura di sostegno è stata attivata dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e verrà gestita dall’Irfis, con un fondo complessivo di 30 milioni di euro.

Reddito di povertà 2025: come funziona

Il reddito di povertà 2025 è destinato alle famiglie siciliane con un ISEE inferiore a 5.000 euro, assegnando priorità ai nuclei con minori, famiglie monogenitoriali e persone in condizioni di disagio sociale. L’erogazione avverrà sulla base di una graduatoria che valuterà diversi criteri economici e sociali.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online fino al 15 aprile 2025 tramite una piattaforma dedicata, che verrà attivata nei prossimi giorni dalla finanziaria regionale.

Reddito di povertà 2025: a chi spetta

Per accedere al contributo è necessario:

Essere residenti in Sicilia da almeno cinque anni;

Avere un ISEE relativo all’anno 2023 inferiore a 5.000 euro;

Rientrare nei parametri della graduatoria, che assegna punti in base a reddito e situazione familiare.

L’importo erogato varia in base al punteggio ottenuto:

5.000 euro per chi supera i 30 punti;

per chi supera i 30 punti; 3.500 euro per chi ottiene fino a 30 punti;

per chi ottiene fino a 30 punti; 2.500 euro per chi raggiunge fino a 20 punti.

Criteri di assegnazione del punteggio

ISEE tra 0 e 1.500 euro: 10 punti;

ISEE fino a 3.500 euro: 8 punti;

ISEE fino a 5.000 euro: 6 punti;

1 punto per ogni componente familiare (fino a un massimo di 9 punti);

2 punti aggiuntivi per ogni figlio minorenne;

5 punti per chi vive in affitto;

8 punti per condizioni di disagio sociale (es. ragazza madre, donna vittima di violenza, vedova con figli).

A parità di punteggio, la priorità verrà data alle famiglie con più figli minori e, in caso di ulteriore parità, a chi presenta situazioni di disagio sociale.

Un aiuto concreto per le famiglie siciliane

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di questa misura per garantire un aiuto immediato alle famiglie più vulnerabili. “Sappiamo che il caro vita e le difficoltà lavorative stanno mettendo in crisi molte famiglie. Il nostro obiettivo è offrire un sostegno concreto e accessibile attraverso una piattaforma online intuitiva e un call center dedicato“.

Il reddito di povertà 2025 non è solo un aiuto economico ma un segnale di vicinanza delle istituzioni, con l’impegno di sviluppare soluzioni strutturali per migliorare la stabilità economica e sociale delle famiglie siciliane.

Le famiglie beneficiarie del contributo potranno essere coinvolte in attività socialmente utili, compatibilmente con il loro stato psico-fisico, in accordo con i Comuni di residenza.

Come presentare la domanda

Per richiedere il reddito di povertà 2025, è necessario compilare la domanda online sulla piattaforma ufficiale (attiva nei prossimi giorni) entro il 15 aprile 2025.

Restate aggiornati per ulteriori dettagli e istruzioni sulla procedura di richiesta del contributo.