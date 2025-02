Ponte sullo Stretto: una frase incriminata che sfocia in una polemica da parte delle opposizioni. Il senatore Nino Germana, nel corso dell’assemblea di Sud chiama Nord, svoltasi sabato scorso a Palermo, ha affermato: “Il Ponte è più utile di ospedali e strade”. Non si è fatta attendere la risposta dal M5S, con la senatrice Barbara Floridia a fare da portavoce: “Sono incredibili le parole pronunciate da Nino Germanà – afferma –, per lui il Ponte serve alla Sicilia più di ospedali e strade. Parole che mettono a rischio la dignità dei siciliani e di chi li rappresenta. È gravissimo quello che abbiamo sentito, tanto che pure la platea dinanzi alla quale parlava Germanà ha protestato, e lui ha dovuto ritrattare, dicendo che strade, ospedali e scuole andrebbero realizzati assieme al Ponte”.

La senatrice Floridia ha, poi, puntato il dito contro il Governo Meloni, domandandosi perché il Governo Meloni e la Giunta Schifani non abbiano speso i soldi destinati a infrastrutture e investimenti sul territorio. I fondi utilizzati per il ponte provengono da quelli di Sviluppo e Coesione che, secondo il M5S, andavano impiegati sui problemi di della siccità, delle infrastrutture idriche, della sanità, delle altre strade, e del Sud in generale.

Germanà, tuttavia, ha chiarito quanto affermato, affermando che la sua affermazione è stata travisata. “Non devo chiedere scusa a nessuno e per nessun motivo. La mia posizione – afferma il senatore messinese –, come sempre accade quando si parla di Ponte sullo Stretto, è stata radicalmente travisata e strumentalizzata. Io l’ho detto in premessa che era una ‘provocazione‘ e che solo con una chiave di lettura provocatoria si può affermare che il Ponte sullo Stretto serve prima di strade, ferrovie e ospedali. Perché l’ho detto? Perché da decenni sentiamo sempre la stessa storiella: prima si facciano le opere che servono alla Sicilia e poi il Ponte. Ma il risultato è che non abbiano né il Ponte né le altre cose“.