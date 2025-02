Un sessantenne catanese è stato denunciato per minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un dipendente dell’Amts, a seguito di una multa per il parcheggio non pagato. L’incidente è avvenuto nella zona della fiera, dove l’ausiliare del traffico aveva appena multato un’auto con il tagliando scaduto da diversi giorni.

Il proprietario del veicolo, giunto poco dopo, ha chiesto l’annullamento della multa, ma quando l’ausiliare ha spiegato che non era possibile, l’uomo ha reagito con pesanti minacce, seguite da uno schiaffo che ha provocato lesioni guaribili in cinque giorni.

Accortosi dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’aggressore ha tentato di fuggire con la sua auto, ma è stato rintracciato poco dopo a casa. Alla presenza degli agenti, ha ammesso le sue colpe, ed è stata formalizzata la denuncia.