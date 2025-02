La Festa di Sant’Agata si è conclusa, ma il lavoro per ripristinare la normalità nelle strade di Catania continua senza sosta. Circa 200 operatori di Gema Spa sono impegnati in operazioni di pulizia pianificate in collaborazione con il Comune di Catania, tra cui il sindaco Enrico Trantino e l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce. Questi interventi, svolti giorno e notte durante i festeggiamenti, proseguiranno finché non saranno ripristinate le condizioni ottimali nelle vie cittadine.

Le operazioni di rimozione della cera e la sicurezza nelle strade

Una delle operazioni più delicate riguarda la rimozione della cera accumulata lungo il percorso del fercolo di Sant’Agata. Il lavoro di pulizia è iniziato immediatamente al termine delle celebrazioni e prosegue a ritmo sostenuto. Il Comune di Catania prevede che la viabilità sarà completamente ripristinata entro tre o quattro giorni. Le autorità hanno raccomandato di evitare il transito con motorini o altri mezzi a due ruote nelle aree in fase di pulizia e di prestare attenzione per evitare scivolamenti, invitando i pedoni a scegliere percorsi alternativi.

Il piano di pulizia e la sicurezza dei percorsi durante la festa

Durante i festeggiamenti, il piano di pulizia attuato da Gema Spa è stato fondamentale per mantenere la città decorosa e sicura. L’azienda ha operato in due fasi: prima del passaggio del fercolo, garantendo il transito sicuro della processione, e subito dopo, con la rimozione dei rifiuti e lo svuotamento dei cestini. In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle aree in prossimità degli altarini, dove è stato necessario garantire la sicurezza per la deposizione delle candele. La pulizia delle strade e dei marciapiedi è stata continua, permettendo alla città di restare pronta per accogliere nuovamente il normale traffico.