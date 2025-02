Le live per le feste agatine sono iniziate da poche ore, sia su Telecolor che su Antenna Sicilia, con la processione per l’offerta della cera e l’uscita della carrozza del senato.

Il sindaco Trantino: “Spazio ai giovani”

Anche quest’anno il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha scelto di lasciare spazio ai giovani, permettendo ai ragazzi delle scuole, in particolare ai vincitori del video-concorso “Catania è casa” dedicato alla promozione della raccolta differenziata, di essere protagonisti della tradizionale cerimonia.

“I riti sono importanti”, ha dichiarato il primo cittadino, “ma non voglio attribuire a questo momento un significato eccessivo. Preferisco fare un passo indietro e lasciare spazio ad altri. Non sono come il Re Sole, mi ispiro piuttosto a William Wallace, l’eroe scozzese reso celebre dal film Braveheart, perché combatto per la gente senza esibizionismi né orpelli“.

I giovani protagonisti

Le eleganti berline ottocentesche sono state occupate da Emily Fazio (scuola Pestalozzi), Mario Russo (Istituto De Roberto) ed Emma Sammartino (Convitto Cutelli), insieme ai rappresentanti del Comitato per i festeggiamenti di Sant’Agata, al presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi e al segretario generale del Comune di Catania, Rossana Manno.

Avrebbe dovuto far parte della delegazione anche Angela Isaac, la giovane protagonista di un eroico salvataggio durante il nubifragio del 21 novembre scorso, che però ha dovuto rinunciare all’ultimo momento a causa di un imprevisto impegno familiare.

Nel tardo pomeriggio, come da tradizione, in piazza Duomo si terrà uno dei momenti più attesi della festa: i suggestivi fuochi d’artificio della “sera del 3”, che illumineranno il cielo di Catania in onore della Santa Patrona.