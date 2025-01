La compagnia aerea low cost più amata di sempre, Ryanair, appena lanciato imperdibili offerte con voli a partire da soli 14 euro. Il momento perfetto per pianificare in anticipo le vacanze pasquali o le vacanze estive per il 2025. unica condizione è che bisogna prenotare altri 31 gennaio del 2025 per poter volare tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2025. Non perdere l’occasione di organizzare una vacanza low cost con amici o famiglia!

Le offerte per l’aeroporto di Catania

Sono numerose le offerte di voli low cost in partenza dall’aeroporto di Catania, con tariffe incredibili a partire da soli 14 euro. Tra le destinazioni più convenienti, figurano città come Torino, Verona, Napoli, Malta e molte altre. Tra le mete estere a poco prezzo si potranno raggiungere destinazioni come Parigi, Siviglia, Budapest, Bucharest. Per accedere a tutte le offerte si potrà consultare il sito ufficiale della compagnia aerea. Di seguito alcuni dei voli più vantaggiosi:

Offerte per l’aeroporto di Palermo

concerti imperdibili per tantissimo padrino cost anche a partire dall’aeroporto di Palermo. Come per Catania anche in questo caso si potrà volare console 14 euro. Tra le mete più affascinanti proposte dalla compagnia low cost città d’arte come Pisa, Perugia, Milano, Verona e tante altre. Invece per quanto riguarda le proposte estere, con pochi euro si potrà raggiungere: Vienna, Zagabria, Barcellona, Francoforte. Di seguito alcuni dei voli più vantaggiosi:

Offerte da Trapani- Marsala

Sebbene in quantità inferiore rispetto ad altri aeroporti siciliani, le offerte di voli a partire da 14 euro dall’aeroporto di Trapani-Marsala sono comunque un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Questo scalo, che negli ultimi anni ha visto un incremento delle rotte disponibili, continua a proporre tariffe molto convenienti per chi cerca di viaggiare a prezzi contenuti. Anche da Trapani, infatti, sarà possibile volare verso diverse destinazioni italiane e internazionali. Di seguito alcuni dei voli più vantaggiosi: